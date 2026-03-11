Український романтичний фільм-фентезі Мавка. Справжній міф підбив підсумки першого тижня прокату.

Стрічка пропонує нове прочитання знайомого образу Мавки та звертається до української міфології, намагаючись показати її ближчою до автентичних уявлень.

Покази фільму тривають у кінотеатрах по всій країні.

Мавка. Справжній міф – збори за перший тиждень

За перший тиждень прокату фільм зібрав 15,5 млн грн. За цей час сеанси відвідали майже 78 тис. глядачів.

В основі історії – зустріч Мавки та студента-біолога Лук’яна, який приїжджає з одногрупниками до прадавнього лісу на наукову експедицію. За законами світу, до якого належить героїня, вона має заманити хлопця до Темного озера та забрати його життєву силу.

Однак почуття змінюють її вибір. Через це виникає конфлікт із русалками, що живляться людською енергією на дні Темного озера. Історія поступово розгортається як протистояння між коханням і законами світу, до якого належить Мавка.

Мавка. Справжній міф – деталі виробництва

Фільм зняла режисерка Катя Царик, сценарій написав Ярослав Войцешек, а головні ролі виконали Аріна Бочарова та Іван Довженко.

До створення міфологічного світу творча команда залучила етнолога та доктора історичних наук Володимира Галайчука. За словами авторів, це дозволило наблизити образи до народних уявлень, у яких мавки постають небезпечними істотами.

Візуальну частину стрічки доповнюють українські природні ландшафти та костюми мавок і русалок, створені дизайнеркою Анною Осмєхіною.

Знімання проходили у складних умовах: частину сцен команда працювала під час обстрілів, а нічні зміни відбувалися у холодній воді. Офіційним саундтреком стрічки стала пісня, записана у дуеті Kola та Yaktak під назвою На беззвучний.

