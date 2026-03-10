Ко Дню украинского добровольца, 14 марта, телеканал ICTV2 покажет документальный фильм Главный герой.

Это пять искренних историй о войне от актеров, которые с первых дней полномасштабного вторжения добровольно встали на защиту страны и до сих пор служат в ВСУ.

Главный герой – о ком фильм

Изначально авторы планировали снять больше рассказов от артистов на войне. Однако со многими просто не удалось связаться, ведь они работают непосредственно на “нуле”.

Тогда продюсер Оксана Иванюк и режиссер Мирон Латик решили остановиться на пяти фамилиях.

Зрители услышат истории о преодолении страхов, юморе и жизни на фронте от Олега “Диеза” Иваницы – старшего солдата 412 бригады Немезис, известного по различным кинопроектам, а также как экс-участник Дизель Шоу.

Также в фильме появится актер театра и кино Владимир “Вест” Канивец, который сейчас является сержантом 3 ОШБ.

Еще одним главным героем проекта стал звезда Черного ворона Даниил “Культура” Мирешкин – старший лейтенант 12 бригады Азов.

Свою историю расскажет и Владимир “Артист” Ращук – капитан бригады Рубеж батальона Свобода, который в октябре прошлого года во второй раз стал отцом.

Также зрители увидят в кадре актера Олега Щербину с позывным Заяц. Сейчас он имеет звание главного сержанта 5-й Отдельной штурмовой киевской бригады.

Главный герой – как снимали фильм

Работа над фильмом длилась пять месяцев. Съемки проходили в реальных локациях, в которых сейчас живут актеры-военные: сырые окопы, разбитые дома, серая зона с ее прифронтовой обыденностью

– Мы выбрали именно актеров-воинов, а не просто известных медийных личностей, потому что они обладают даром рефлексии. Они не только проживают свой опыт, но и глубоко его переосмысливают и доносят до зрителя. Они все разные – по характеру, возрасту – но их объединяет общее мировоззрение и видение нашего будущего, – отмечает режиссер Мирон Латик.

Один из героев фильма, актер Владимир Ращук поделился мыслью, которая обусловила его решение. В начале полномасштабной войны он был уверен, что его профессия больше не будет существовать, а там, куда доберётся враг, и подавно.

Впоследствии во время ротаций или коротких отпусков Ращук стал участвовать в различных проектах. Актер признался, что это стало для него как бы восстановлением и только усилило его мотивацию защищать страну.

– Режиссер Мирон Латик задавал настолько неожиданные и болезненные вопросы, что я снова и снова погружался в воспоминания, переживая самые тяжелые моменты. Когда я увидел готовый фильм, я понял удивительную вещь: у нас у всех – идентичные мысли и выводы. Главный смысл фильма в том, что война касается каждого. Она не обойдет никого: ты либо в армии, либо для армии, – подытожил Владимир.

Документальный фильм Главный герой был снят при поддержке Министерства культуры Украины.

ICTV2 показом фильма продолжает традицию канала по поддержке украинского кино для всех зрителей. Смотрите фильм Главный герой 14 марта в 9:00.

