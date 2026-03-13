Звезда сериала Эйфория и фильмов о Человеке-пауке Зендея еще больше подпитала слухи о том, что она официально вышла замуж за своего возлюбленного Тома Холланда.

Во время светского мероприятия актриса продемонстрировала на камеру украшение, которое очень напоминает обручальное кольцо.

Зендея заинтриговала кольцом

В четверг, 12 марта, 29-летняя Зендея посетила премию Essence Black Women in Hollywood Awards в Лос-Анджелесе.

Ведущая вечера, звезда сериала Black-ish Марсаи Мартин, решила прямо спросить актрису о ее личной жизни, которую пара обычно держит в секрете.

Марсаи попросила Зендею “дать знак”, если она и Том Холланд уже поженились. В ответ на это актриса застенчиво показала в объектив камеры руку с тонким золотым кольцом на безымянном пальце. Зал встретил этот жест громкими овациями.

По информации People, присутствующие на мероприятии также слышали, как Зендея принимала поздравления от других гостей вечера.

Тайная свадьба Зендеи и Холланда

Слухи о тайной свадьбе начали усиливаться еще в начале марта. В частности, многолетний стилист актрисы Ло Роуч во время интервью на премии Actor Awards заявил, что пара уже связала себя узами брака.

После этого заявления Зендею несколько раз замечали без ее привычного массивного кольца для помолвки. Вместо него на пальце актрисы появилось то же тонкое золотое украшение.

Впервые его заметили на показе Louis Vuitton 10 марта, а затем – во время промокампании нового фильма Вот это драма!, где Зендея снимается вместе с Робертом Паттинсоном.

