Зірка серіалу Ейфорія та фільмів про Людину-павука Зендея ще більше підживила чутки про те, що вона офіційно вийшла заміж за свого коханого Тома Голланда.

Під час світського заходу акторка продемонструвала на камеру прикрасу, яка дуже нагадує обручку.

Зендея заінтригувала каблучкою

У четвер, 12 березня, 29-річна Зендея відвідала премію Essence Black Women in Hollywood Awards у Лос-Анджелесі.

Ведуча вечора, зірка серіалу Black-ish Марсаї Мартін, вирішила прямо запитати акторку про її особисте життя, яке пара зазвичай тримає в секреті.

Марсаї попросила Зендею “дати знак”, якщо вона та Том Голланд уже побралися. У відповідь на це акторка сором’язливо показала в об’єктив камери руку з тонкою золотою каблучкою на підмізинному пальці. Зал зустрів цей жест гучними оваціями.

За інформацією People, присутні на заході також чули, як Зендея приймала вітання від інших гостей вечора.

Таємне весілля Зендеї та Голланда

Чутки про таємне весілля почали посилюватися ще на початку березня. Зокрема, багаторічний стиліст акторки Ло Роуч під час інтерв’ю на премії Actor Awards заявив, що пара вже одружена.

Після цієї заяви Зендею кілька разів помічали без її звичної масивної каблучки для заручин. Замість неї на пальці акторки з’явилася та сама тонка золота прикраса.

Вперше її помітили на показі Louis Vuitton 10 березня, а згодом – під час промокампанії нового фільму Любить не любить, де Зендея знімається разом із Робертом Паттінсоном.

