Мечтал убить Путина: Федор Гуринец вспомнил, как трижды ходил в ТЦК
Звезда сериала Вскрытие покажет Федор Гуринец объяснил, почему не на фронте и как пытался мобилизоваться после начала полномасштабной войны.
Артист рассказал, что с первых дней искал возможность принести пользу государству, однако столкнулся с трудностями при взаимодействии с ТЦК.
В то же время война для него — личная тема, ведь его старший брат является боевым офицером и сейчас находится на передовой.
Федор Гуринец о мобилизации
Актер признался, что не имеет отсрочки и трижды обращался в ТЦК, и даже в воображении рисовал себе картину, как ликвидирует российского диктатора.
— Я могу быть классным шпионом, я могу написать в Instagram пост: “продался, пошла вон Украина”, и все — меня принимает Россия, Путин стоит. Да, я такой дебил, я себе рисовал такие истории. Путин принимает меня в Кремле, дарит мне нагрудный знак, и я его убиваю, — вспомнил Гуринец.
Несмотря на такую решительность в фантазиях, Федор трезво оценивает свои физические навыки в реальном бою. Он честно говорит, что с оружием в руках вряд ли будет эффективен.
— Я не умею стрелять. Сколько бы мне ее ни давали, я — косой, я — кривой, я не умею, это не мое. Но у меня классный мозг, он офигенно аналитически мыслит, я могу быть полезен, — убежден Гуринец.
Поэтому сейчас он выбрал путь не в ВСУ, а для ВСУ, где служит его старший брат. По словам актера, он активно занимается сбором средств, ищет необходимое оборудование и координирует помощь.
Когда потребности подразделения брата удовлетворены, Федор Гуринец присоединяется к работе благотворительных инициатив и помогает другим военным.
Напомним, что в сериале Вскрытие покажет актер исполнил роль лаборанта Свята, которого в пятом сезоне ждет водоворот романтично-эротических приключений. Из них его спасет брат Ростик (Михаил Досенко), который вовремя вернется с войны.
Премьера детектива стартует уже 23 марта в 20:00 на телеканале ICTV2.
Фото: скриншот из интервью