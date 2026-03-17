Звезда сериала Вскрытие покажет Федор Гуринец объяснил, почему не на фронте и как пытался мобилизоваться после начала полномасштабной войны.

Артист рассказал, что с первых дней искал возможность принести пользу государству, однако столкнулся с трудностями при взаимодействии с ТЦК.

В то же время война для него — личная тема, ведь его старший брат является боевым офицером и сейчас находится на передовой.

Федор Гуринец о мобилизации

Актер признался, что не имеет отсрочки и трижды обращался в ТЦК, и даже в воображении рисовал себе картину, как ликвидирует российского диктатора.

— Я могу быть классным шпионом, я могу написать в Instagram пост: “продался, пошла вон Украина”, и все — меня принимает Россия, Путин стоит. Да, я такой дебил, я себе рисовал такие истории. Путин принимает меня в Кремле, дарит мне нагрудный знак, и я его убиваю, — вспомнил Гуринец.

Несмотря на такую решительность в фантазиях, Федор трезво оценивает свои физические навыки в реальном бою. Он честно говорит, что с оружием в руках вряд ли будет эффективен.

— Я не умею стрелять. Сколько бы мне ее ни давали, я — косой, я — кривой, я не умею, это не мое. Но у меня классный мозг, он офигенно аналитически мыслит, я могу быть полезен, — убежден Гуринец.

Поэтому сейчас он выбрал путь не в ВСУ, а для ВСУ, где служит его старший брат. По словам актера, он активно занимается сбором средств, ищет необходимое оборудование и координирует помощь.

Когда потребности подразделения брата удовлетворены, Федор Гуринец присоединяется к работе благотворительных инициатив и помогает другим военным.

Напомним, что в сериале Вскрытие покажет актер исполнил роль лаборанта Свята, которого в пятом сезоне ждет водоворот романтично-эротических приключений. Из них его спасет брат Ростик (Михаил Досенко), который вовремя вернется с войны.

Премьера детектива стартует уже 23 марта в 20:00 на телеканале ICTV2.

Источник : Аліна Доротюк

