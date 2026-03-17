Зірка серіалу Розтин покаже Федір Гуринець пояснив, чому не на фронті та як намагався мобілізуватися після початку повномасштабної війни.

Артист розповів, що з перших днів шукав можливість бути корисним державі, однак зіткнувся з труднощами під час взаємодії з ТЦК.

Водночас війна для нього — особиста тема, адже його старший брат є бойовим офіцером і нині перебуває на передовій.

Федір Гуринець про мобілізацію

Актор зізнався, що не має броні та тричі звертався до ТЦК, і навіть в уяві малював собі картину, як ліквідує російського диктатора.

— Я можу бути класним шпигуном, я можу написати в Instagram пост: “продался, пошла вон Україна”, і все — мене приймає Росія, Путін стоїть. Да, я такий дебіл, я собі малював такі історії. Мене Путін приймає в Кремлі, дарує мені нагрудний знак, і я його вбиваю, – згадав Гуринець.

Попри таку рішучість у фантазіях, Федір тверезо оцінює свої фізичні навички у реальному бою. Він чесно каже, що зі зброєю в руках навряд чи буде ефективним.

— Я не вмію стріляти. От скільки мені її давали: я — косий, я — кривий, я не вмію, це не моє. Але в мене класний мозок, він офігенно аналітично думає, я можу бути корисним, — переконаний Гуринець.

Тож наразі обрав шлях бути не в ЗСУ, а для ЗСУ, де служить його старший брат. За словами актора, він активно займається зборами коштів, шукає необхідне обладнання та координує допомогу.

Коли потреби підрозділу брата закриті, Федір Гуринець долучається до роботи благодійних ініціатив і допомагає іншим військовим.

Нагадаємо, що у серіалі Розтин покаже актор виконав роль лаборанта Свята, на якого у пʼятому сезоні чекає вир романтично-еротичних пригод. З них його рятуватиме брат Ростик (Михайло Досенко), що вчасно повернеться з війни.

Премʼєра детективу стартує вже 23 березня о 20:00 на телеканалі ICTV2.

Фото: скриншот з інтервʼю

Джерело : Аліна Доротюк

