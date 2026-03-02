ICTV2 готує 5 сезон детективу Розтин покаже: коли дивитися премʼєру
- ICTV2 оголосив дату прем’єри 5 сезону детективного серіалу Розтин покаже.
- До головних ролей повертаються Ольга Гришина та Артемій Єгоров.
- Шоуранери обіцяють поєднання інтриги, романтики і внутрішніх загроз для команди.
Весняний телесезон на ICTV2 розпочинається з повернення улюбленого детективу глядачів – серіалу Розтин покаже 5 сезон.
Разом із незмінними головними героями у виконанні Ольги Гришиної та Артемія Єгорова, у кадрі з’являться нові персонажі.
Розтин покаже 5 сезон – дата виходу
Розтин покаже розповідає про будні судово-медичного бюро. Щосерії команда слідчих і експертів розслідує складний злочин.
Цікаві сюжети із закрученою інтригою, харизматичні герої, загадки і багатошарові розслідування, а також небанальні стосунки між колегами у команді ююро – головні складові франшизи.
Попередній сезон завершився на піку напруги: команда так і не з’ясувала, хто стоїть за намаганнями знищити їх. “Крота” шукатимуть у власних кабінетах.
Вже 23 березня о 20:00 глядачі знову зануряться у світ складних експертиз і небезпечних затримань.
Розтин покаже 5 сезон – сюжетні подробиці
У парі Яни та Олега назріває шторм. Крім доньки-тінейджера Гончара, що заявили у фіналі минулого сезону, у нових епізодах з’явиться її мати, що поставить під загрозу стосунки з Яною.
– Цьогоріч Гончару доведеться розібратися у власному минулому. Спливуть давні захоплення та їхні наслідки. Йому потрібно зрозуміти, як жити далі, адже особиста сфера – точно не його сильний бік, – інтригує виконавець головної ролі Артемій Єгоров.
Шоуранери обіцяють насичені романтикою серії, що розгортатиметься на тлі розслідувань і загрози з боку таємного ворога.
Лаборант Свят (Федір Гуринець) втрапить у вир романтично-еротичних пригод, з яких його рятуватиме брат Ростик (Михайло Досенко), що вчасно повернеться з війни.
– Нарешті у мого Свята будуть не тільки лабораторні будні, а й любовно-сексуальні походеньки. Так, він пуститься берега у особистому житті, і хто знає, де б він опинився, якби не старший брат Ростік, що так вчасно повернеться з війни, – розсекретив деякі деталі актор Федір Гуринець.
Парочка Зіновій та Анжела (Ігор Портянко та Вікторія Білан-Ращук) і далі відповідатимуть за гумор, хоча й на їхні стабільні стосунки чатують несподівані зміни.
Розтин покаже 5 сезон – акторський склад
У 5 сезоні серіалу Розтин покаже зʼявляться нові герої у виконанні топових українських акторів.
Зокрема йдеться про Поліну Василину, що зіграла у Дільничному з ДВРЗ), зірок Кріпосної Марка Дробота та Фатіму Горбенко, а також акторку Анастасію Пустовіт, яку глядачі бачили у Перших ластівках, драмеді Повернення та Тихій Наві.
Не пропустіть нові епізоди серіалу Розтин покаже 5 з понеділка по четвер о 20:00. Показ стартує з 23 березня на ICTV2.