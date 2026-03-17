Ольга Сумская поблагодарила хейтеров после публикации скандального видео в соцсетях
- Ольга Сумская прокомментировала скандал, разразившийся в соцсетях из-за видео.
- Негативная реакция возникла из-за использования трека российского исполнителя.
- Сумская призналась, обратила ли она внимание на исполнителя при выборе трека.
Народная артистка Украины Ольга Сумская впервые прокомментировала недавний скандал в соцсетях.
В начале марта актриса попала под волну хейта из-за видео, где она дефилирует под трек российского исполнителя.
Детали истории Сумская раскрыла в беседе с журналисткой Ксенией Малынюк эксклюзивно для программы Ранок у великому місті на ICTV2.
Сумская о видео и хейте
Напомним, что скандал разгорелся вокруг Instagram-поста, где Ольга Сумская дефилировала с собачками под французскую мелодию Je reviens te chercher.
Однако подписчики быстро заметили, что в видео звучит не оригинал Жильбера Беко, а версия российского блогера Сергея Григорьева-Апполонова (Grey Wiese).
Актриса уверяет, что добавила музыку, “не особо” обращая внимание на исполнителя. Впрочем, сразу после критики видео исчезло со страницы звезды.
— Сразу удалила, как только увидела это в комментариях. Поэтому спасибо моим хейтерам, которые мне сразу это подсказали, — отметила Ольга.
Сумская объяснила, что ее подкупила сама мелодия, которая, по ее словам, является классикой французского шансона, которую в свое время исполняли различные мировые звезды.
Актриса назвала композицию очень атмосферной, но признала, что такой выбор был рискованным.