Народная артистка Украины Ольга Сумская впервые прокомментировала недавний скандал в соцсетях.

В начале марта актриса попала под волну хейта из-за видео, где она дефилирует под трек российского исполнителя.

Детали истории Сумская раскрыла в беседе с журналисткой Ксенией Малынюк эксклюзивно для программы Ранок у великому місті на ICTV2.

Сумская о видео и хейте

Напомним, что скандал разгорелся вокруг Instagram-поста, где Ольга Сумская дефилировала с собачками под французскую мелодию Je reviens te chercher.

Однако подписчики быстро заметили, что в видео звучит не оригинал Жильбера Беко, а версия российского блогера Сергея Григорьева-Апполонова (Grey Wiese).

Актриса уверяет, что добавила музыку, “не особо” обращая внимание на исполнителя. Впрочем, сразу после критики видео исчезло со страницы звезды.

— Сразу удалила, как только увидела это в комментариях. Поэтому спасибо моим хейтерам, которые мне сразу это подсказали, — отметила Ольга.

Сумская объяснила, что ее подкупила сама мелодия, которая, по ее словам, является классикой французского шансона, которую в свое время исполняли различные мировые звезды.

Актриса назвала композицию очень атмосферной, но признала, что такой выбор был рискованным.

Источник : Ранок у великому місті

Связанные темы:

