Актриса театра и кино Ольга Сумская откровенно рассказала о своем отношении к цифрам в паспорте – в этом году артистка будет праздновать 60-летний юбилей.

О возрасте Сумская поговорила с блогером Николасом Кармой, который подошел к ней с традиционным вопросом о стоимости образа.

Сколько стоит лук Ольги Сумской

Карма встретил актрису на допремьерном показе фильма Мавка: Настоящий миф. Для выхода Ольга Сумская выбрала стильный черно-белый образ.

По словам актрисы, подобные костюмы стоят около 10 тыс. гривен, а дополнила она наряд платком, цена которого составляет от 1,5 до 2 тыс. грн. Отдельное внимание Сумская обратила на брюки.

– Эти штаны мне шили на заказ, потому что у меня очень высокий рост. И, если я иду в магазин, я не могу себе подобрать ни пиджак, ни брюки, потому что все короткое, – пояснила Ольга.

В то же время звезда отметила, что в повседневной жизни, например, во время гастролей или в дороге, она выглядит иначе, чем на светских мероприятиях.

Ольга Сумская о возрасте

Во время разговора блогера поразила новость о том, что в этом году актрисе исполняется 60 лет. Знаменитость, которая при случае делится архивными снимками, заявила, что гордится своим возрастом и обратилась к поклонникам.

– Призываю не стесняться своего возраста. Вот за границей человек в возрасте в нашей профессии – это the best, – подчеркнула Сумская.

Актриса добавила, что чувствует себя счастливой, ведь занимается любимым делом и нашла свое место в жизни.

Попутно Ольга Сумская посоветовала не бояться действовать, не обращать внимания на чьи-то советы и критику и рассчитывать только на собственные силы.

