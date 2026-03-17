Народна артистка України Ольга Сумська вперше прокоментувала нещодавній скандал у соцмережах.

На початку березня акторка потрапила під хвилю хейту через відео, де вона дефілює під трек російського виконавця.

Деталі історії Сумська розкрила у розмові з журналісткою Ксенією Малинюк ексклюзивно для програми Ранок у великому місті на ICTV2.

Сумська про відео та хейт

Нагадаємо, що скандал розгорівся навколо Instagram-допису, де Ольга Сумська дефілювала з песиками під французьку мелодію Je reviens te chercher.

Проте підписники швидко помітили, що у відео звучить не оригінал Жильбера Беко, а версія російського блогера Сергія Григор’єва-Апполонова (Grey Wiese).

Акторка запевняє, що додала музику, “не надто” звертаючи увагу на виконавця. Втім, одразу після критики відео зникло зі сторінки зірки.

— Одразу видалила, як тільки побачила це в коментарях. Тому, дякую моїм хейтерам, які мені одразу це підказали, — зазначила Ольга.

Сумська пояснила, що її підкупила сама мелодія, яка, за її словами, є класикою французького шансону, що свого часу виконували різні світові зірки.

Акторка назвала композицію дуже атмосферною, але визнала, що такий вибір був ризикованим.

Джерело : Ранок у великому місті

