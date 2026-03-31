Телеканал ICTV2 оголосив дату премʼєри нового детективного серіалу Справа НБР від режисерки Юлії Павлової, що зняла драмеді Повернення, комедію Новорічна зміна та детектив Полкан.

Протягом 12 епізодів глядачі слідкуватимуть за роботою Надзвичайного бюро розслідувань, де працюють професіонали з темним минулим.

Серіал Справа НБР – дата премʼєри

Минулого літа оператор проєкту Сергій Ревуцький опублікував півторахвилинний тизер із кадрами майбутнього серіалу, що розкривають його візуальний стиль.

Під час розробки шоуранери надихалися топовими історіями світових платформ, зокрема екранізацією роману День шакала від Netflix.

Сценаристка Анастасія Лодкіна працювала над проєктом разом з американським скрипт-доктором, щоби наблизити український контент до голлівудського рівня.

Премʼєра детективу Справа НБР відбудеться 20 квітня о 20:00 на телеканалі ICTV2.

Справа НБР – про що серіал

Сюжет розгортається навколо роботи спецпідрозділу, що розслідує найскладніші злочини поза загальноприйнятими правилами.

Очолює бюро ветеран і досвідчений слідчий Коваль у виконанні зірки Довбуша Сергія Стрельнікова.

У команді Коваля працюють четверо справжніх профі: криміналістка Аїда Петрівна (Тамара Морозова), патологоанатом Неля (Анастасія Рула), оперативник Славко (Михайло Дзюба) та програміст Лакі (Іван Бліндар).

Глядачі поступово дізнаються про всіх скелетів, що ховають у шафах співробітники НБР.

Творці переконані, що серіал сподобається не лише фанатам детективів, а й тим, хто цінує пристрасні романтичні історії та “гарячі” кадри.

Новий проєкт продовжує весняний сезон ICTV2, в межах якого канал уже запустив пригодницький серіал про реінтеграцію ветерана Повернення.

З 23 березня стартували нові епізоди пʼятого сезону серіалу Розтин покаже, що виходять о 20:00.

