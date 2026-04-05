На телеканале СТБ 4 и 5 апреля прошли новые выпуски кулинарного шоу МастерШеф 17.

Испытания стали для участников проверкой креативности, выдержки и умения работать под давлением, ведь каждый этап требовал нестандартных решений.

Как прошел выпуск и кто покинул МастерШеф сегодня, 5 апреля – читайте далее.

МастерШеф 17 сезон 9 и 10 выпуски – как прошли

В 9 выпуске МастерШеф-17 участники столкнулись не только с кулинарными задачами, но и с провокационными условиями от хейтеров.

Команды готовили блюда с ограничениями — определенных цветов, использовали фламбовку и добавляли алкоголь в десерты. Победу одержала красная команда, а черные фартуки получили Ольга и Алина.

Во втором конкурсе любители готовили десерты без сахара, используя разнообразные вкусности: от желейных конфет до пахлавы.

Лучше всего с задачей справилась Оксана, а Мария, Артур и Полина продемонстрировали самый слабый результат.

В 10-м выпуске МастерШеф 17 участники столкнулись с серьезными испытаниями на командную работу и коммуникацию. Капитаны управляли процессом дистанционно, а команды работали в условиях ограниченных ресурсов и постоянной конкуренции за кухонные зоны.

Лучше всего справилась команда синих, тогда как участники красных, в частности Андрей и Александр, попали в битву черных.

Кто покинул МастерШеф 17 в 10 выпуске 5 апреля

Во время битвы черных участников ждал парный конкурс, где кулинары были вынуждены работать в тесном взаимодействии: ингредиенты и инвентарь хранились в рюкзаках партнеров, что усложняло процесс и требовало полного доверия.

По итогам испытания худший результат показала Ольга Ковалиско – именно она покинула проект в 10 выпуске.

Девушке 23 года, она блогер и на шоу пришла, чтобы научиться чему-то новому, поскольку признавала — по любому делу, всегда есть куда расти.

Напомним, что в 8 выпуске МастерШеф 17 шоу покинул Виталий Егоров – 41-летний военный из Павлограда, недавно списанный со службы.

