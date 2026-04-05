На телеканалі СТБ 4 та 5 квітня пройшли нові випуски кулінарного шоу МастерШеф 17.

Випробування стали для учасників справжньою перевіркою креативності, витримки та вміння працювати під тиском, адже кожен етап вимагав нестандартних рішень.

Як пройшов випуск і хто покинув МастерШеф сьогодні, 5 квітня, – читайте далі.

МастерШеф 17 сезон 9 та 10 випуски – як пройшли

У 9 випуску МастерШеф-17 учасники зіткнулися не лише з кулінарними завданнями, а й із провокаційними умовами від хейтерів.

Команди готували страви з обмеженнями — певних кольорів, використовували фламбування та додавали алкоголь у десерти. Перемогу здобула червона команда, а чорні фартухи отримали Ольга та Аліна.

У другому конкурсі аматори готували десерти без цукру, використовуючи різноманітні смаколики: від желейних цукерок до пахлави чи маршмелоу.

Найкраще із завданням впоралася Оксана, натомість Марія, Артур і Поліна продемонстрували найслабший результат.

У 10 випуску МастерШеф 17 учасники зіштовхнулися з серйозними випробуваннями на командну роботу та комунікацію. Капітани керували процесом дистанційно, а команди працювали в умовах обмежених ресурсів і постійної конкуренції за кухонні зони.

Найкраще впоралася команда синіх, тоді як учасники червоних, зокрема Андрій та Олександр, потрапили до битви чорних.

Хто покинув МастерШеф 17 у 10 випуску 5 квітня

Під час битви чорних на учасників чекав парний конкурс, де кулінари були змушені працювати в тісній взаємодії: інгредієнти та інвентар зберігалися в рюкзаках партнерів, що ускладнювало процес і вимагало повної довіри.

За підсумками випробування найгірший результат показала Ольга Коваліско — саме вона залишила проєкт у 10 випуску.

Дівчині 23 роки, вона блогер і на шоу прийшла, аби навчитися чомусь новому, оскільки визнавала – у будь-якій справі, завжди є куди рости.

Нагадаємо, що у 8 випуску МастерШеф 17 шоу залишив Віталій Єгоров – 41-річний військовий із Павлограда, нещодавно списаний зі служби.

