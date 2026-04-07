Рэпера Offset ранили возле казино, пока он фотографировался с фанатами
- Рэпера Offset ранили возле гостинично-развлекательного комплекса.
- Перед этим артист общался с фанатами и фотографировался.
- Полиция задержала двух человек.
Американский рэпер Offset (Киари Кендрелл Сефус) получил огнестрельное ранение в штате Флорида.
Инцидент произошел вечером в понедельник возле гостиничного комплекса и казино Seminole Hard Rock Hotel & Casino в Голливуде.
Подробности нападения и состояние Offset
По словам представителя 34-летнего артиста, выстрелы раздались в зоне парковки после семи часов вечера.
Всего за несколько минут до этого рэпер общался с фанатами. Очевидцы отмечают, что он был в отличном настроении, улыбался и охотно позировал для совместных фото.
В настоящее время Offset находится под наблюдением врачей в Memorial Regional Hospital.
– Мы подтверждаем, что в Offset стреляли. В настоящее время он находится в больнице, где получает необходимую медицинскую помощь. Его состояние стабильное, врачи внимательно следят за его самочувствием, сообщили представители артиста.
Полиция подтвердила, что полученные травмы не представляют угрозы для жизни исполнителя.
Реакция правоохранителей и задержание
Полиция племени семинолов, обеспечивающая правопорядок на территории комплекса, прибыла на место происшествия мгновенно. По официальным данным ситуацию удалось быстро взять под контроль.
В настоящее время известно, что полицейские задержали двух человек, которые могут быть причастны к инциденту. Территория комплекса находится под охраной, но само казино продолжает работу в обычном режиме.
Правоохранители уверяют, что угрозы общественности нет. Пока мотивы стрелка и его личность не разглашаются.
Черная полоса в жизни Offset
Нападение произошло на фоне сложных личных обстоятельств исполнителя. Offset сейчас находится в процессе развода с реперкой Cardi B, с которой они прожили в браке почти семь лет и воспитывают троих общих детей.
Ранее сообщалось, что пара окончательно разошлась в августе 2024 года из-за того, что они просто “отдалились друг от друга”.
Рэпер Offset – бывший участник группы Migos. В 2022 году его коллега по коллективу Takeoff погиб в результате стрельбы после конфликта, возникшего из-за игры в кости.