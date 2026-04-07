Американский рэпер Offset (Киари Кендрелл Сефус) получил огнестрельное ранение в штате Флорида.

Инцидент произошел вечером в понедельник возле гостиничного комплекса и казино Seminole Hard Rock Hotel & Casino в Голливуде.

Подробности нападения и состояние Offset

По словам представителя 34-летнего артиста, выстрелы раздались в зоне парковки после семи часов вечера.

Всего за несколько минут до этого рэпер общался с фанатами. Очевидцы отмечают, что он был в отличном настроении, улыбался и охотно позировал для совместных фото.

В настоящее время Offset находится под наблюдением врачей в Memorial Regional Hospital.

– Мы подтверждаем, что в Offset стреляли. В настоящее время он находится в больнице, где получает необходимую медицинскую помощь. Его состояние стабильное, врачи внимательно следят за его самочувствием, сообщили представители артиста.

Полиция подтвердила, что полученные травмы не представляют угрозы для жизни исполнителя.

Реакция правоохранителей и задержание

Полиция племени семинолов, обеспечивающая правопорядок на территории комплекса, прибыла на место происшествия мгновенно. По официальным данным ситуацию удалось быстро взять под контроль.

В настоящее время известно, что полицейские задержали двух человек, которые могут быть причастны к инциденту. Территория комплекса находится под охраной, но само казино продолжает работу в обычном режиме.

Правоохранители уверяют, что угрозы общественности нет. Пока мотивы стрелка и его личность не разглашаются.

Черная полоса в жизни Offset

Нападение произошло на фоне сложных личных обстоятельств исполнителя. Offset сейчас находится в процессе развода с реперкой Cardi B, с которой они прожили в браке почти семь лет и воспитывают троих общих детей.

Ранее сообщалось, что пара окончательно разошлась в августе 2024 года из-за того, что они просто “отдалились друг от друга”.

Рэпер Offset – бывший участник группы Migos. В 2022 году его коллега по коллективу Takeoff погиб в результате стрельбы после конфликта, возникшего из-за игры в кости.

Источник : TMZ, PageSix

Связанные темы:

