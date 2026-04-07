Американський репер Offset (Кіарі Кендрелл Сефус) отримав вогнепальне поранення в штаті Флорида.

Інцидент стався ввечері у понеділок біля готельного комплексу та казино Seminole Hard Rock Hotel & Casino, що в Голлівуді.

Подробиці нападу та стан Offset

За словами представника 34-річного артиста, постріли пролунали в зоні паркування після сьомої години вечора.

Всього за кілька хвилин до цього репер спілкувався з фанатами. Очевидці зазначають, що він був у чудовому настрої, усміхався та залюбки позував для спільних фото.

Наразі Offset перебуває під наглядом лікарів у Memorial Regional Hospital.

— Ми підтверджуємо, що в Offset стріляли. Зараз він перебуває в лікарні, де отримує необхідну медичну допомогу. Його стан стабільний, лікарі уважно стежать за його самопочуттям, — повідомили представники артиста.

Поліція підтвердила, що отримані травми не становлять загрози для життя виконавця.

Реакція правоохоронців та затримання

Поліція племені семінолів, яка забезпечує правопорядок на території комплексу, прибула на місце події миттєво. За офіційними даними, ситуацію вдалося швидко взяти під контроль.

На цей час відомо, що поліцейські затримали двох людей, які можуть бути причетні до інциденту. Територія комплексу перебуває під охороною, проте саме казино продовжує роботу у звичному режимі.

Правоохоронці запевняють, що загрози для громадськості немає. Наразі мотиви стрільця та його особа не розголошуються.

Чорна смуга у житті Offset

Напад стався на тлі складних особистих обставин виконавця. Offset зараз перебуває у процесі розлучення з реперкою Cardi B, з якою вони прожили у шлюбі майже сім років та виховують трьох спільних дітей.

Раніше повідомлялося, що пара остаточно розійшлася у серпні 2024 року через те, що вони просто “віддалилися одне від одного”.

Репер Offset — колишній учасник гурту Migos. У 2022 році його колега по колективу Takeoff загинув унаслідок стрілянини після конфлікту, що виник через гру в кості.

Джерело : TMZ, PageSix

