В США 35-летней жительнице Орландо (штат Флорида) Иванне Лизетт Ортис предъявили официальные обвинения в покушении на убийство после стрельбы возле дома поп-звезды Рианны в Лос-Анджелесе.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в воскресенье, 8 марта, около 13:15 по местному времени. В момент стрельбы в доме находились сама певица и ее партнер – рэпер A$AP Rocky.

Подробности стрельбы и задержания

Прокуроры утверждают, что Ортис подъехала к дому певицы и несколько раз открыла огонь из полуавтоматической винтовки типа AR-15 в сторону поместья. После выстрелов женщина покинула место происшествия.

Ее белый автомобиль Tesla впоследствии нашли примерно в 12 км от дома Рианны – возле торгового центра Sherman Oaks Galleria. Именно там подозреваемую и задержали.

В результате стрельбы никто не пострадал. В то же время прокуроры отметили, что на момент инцидента люди находились как в доме певицы, так и на соседней территории.

Какие обвинения предъявили подозреваемой

Помимо покушения на убийство, Ортис инкриминируют еще ряд тяжких преступлений. Среди них — десять пунктов нападения с полуавтоматическим огнестрельным оружием и три пункта стрельбы по жилому дому.

Суд определил залог в размере почти $1,9 млн. В случае доказательства вины женщине грозит пожизненное заключение.

Окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Дж. Хохман заявил, что подобные действия создают серьезную опасность.

— Открывать огонь в любом жилом районе чрезвычайно опасно, это ставит жизнь людей под угрозу и будет полностью преследоваться законом, — подчеркнул он.

Полиция проверяет соцсети нападавшей

Мотив нападения пока устанавливают. Правоохранители также проверяют активность подозреваемой в соцсетях.

По данным CBS, следователи обнаружили ряд постов, в которых Ортис упоминала Рианну.

– Ты там? Скажи что-нибудь мне прямо, вместо того чтобы тайком говорить со мной там, где меня нет, — написала она в одном из сообщений в соцсети X.

В других сообщениях подозреваемая утверждала, что Рианна якобы занимается музыкой, чтобы практиковать колдовство, а также писала, что певица якобы хочет ее убить.

Рианна, настоящее имя которой Робин Рианна Фенти, родилась на Барбадосе и приобрела мировую известность в 2000-х годах после выхода хитов Pon de Replay и Umbrella. Она воспитывает троих детей вместе с рэпером A$AP Rocky.

Источник: BBC

