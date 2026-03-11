В США 35-летней жительнице Орландо (штат Флорида) Иванне Лизетт Ортис предъявили официальные обвинения в покушении на убийство после стрельбы возле дома поп-звезды Рианны в Лос-Анджелесе.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в воскресенье, 8 марта, около 13:15 по местному времени. В момент стрельбы в доме находились сама певица и ее партнер – рэпер A$AP Rocky.

Подробности стрельбы и задержания

Прокуроры утверждают, что Ортис подъехала к дому певицы и несколько раз открыла огонь из полуавтоматической винтовки типа AR-15 в сторону поместья. После выстрелов женщина покинула место происшествия.

Ее белый автомобиль Tesla впоследствии нашли примерно в 12 км от дома Рианны – возле торгового центра Sherman Oaks Galleria. Именно там подозреваемую и задержали.

????BREAKING????: I pulled the criminal charge sheet in the case against Ivanna Lisette Ortiz stemming from the March 8, 2026 shooting incident in Los Angeles. Here is the full breakdown of what prosecutors filed in Los Angeles County Superior Court. According to the criminal… pic.twitter.com/kXv6ElAkQp — Document Tingz (@DocumentTingz) March 10, 2026

В результате стрельбы никто не пострадал. В то же время прокуроры отметили, что на момент инцидента люди находились как в доме певицы, так и на соседней территории.

Какие обвинения предъявили подозреваемой

Помимо покушения на убийство, Ортис инкриминируют еще ряд тяжких преступлений. Среди них — десять пунктов нападения с полуавтоматическим огнестрельным оружием и три пункта стрельбы по жилому дому.

Суд определил залог в размере почти $1,9 млн. В случае доказательства вины женщине грозит пожизненное заключение.

Окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Дж. Хохман заявил, что подобные действия создают серьезную опасность.

— Открывать огонь в любом жилом районе чрезвычайно опасно, это ставит жизнь людей под угрозу и будет полностью преследоваться законом, — подчеркнул он.

Полиция проверяет соцсети нападавшей

Мотив нападения пока устанавливают. Правоохранители также проверяют активность подозреваемой в соцсетях.

По данным CBS, следователи обнаружили ряд постов, в которых Ортис упоминала Рианну.

– Ты там? Скажи что-нибудь мне прямо, вместо того чтобы тайком говорить со мной там, где меня нет, — написала она в одном из сообщений в соцсети X.

В других сообщениях подозреваемая утверждала, что Рианна якобы занимается музыкой, чтобы практиковать колдовство, а также писала, что певица якобы хочет ее убить.

Videos surfacing of obsessed woman identified in shooting at Rihanna’s Los Angeles house, Ivanna Lisette Ortiz. pic.twitter.com/6vUhlqhqtO — Ally (@AllyJKiss) March 10, 2026

Рианна, настоящее имя которой Робин Рианна Фенти, родилась на Барбадосе и приобрела мировую известность в 2000-х годах после выхода хитов Pon de Replay и Umbrella. Она воспитывает троих детей вместе с рэпером A$AP Rocky.

Источник : BBC

