Серце розбите: Леді Гага скасувала виступ за порадою лікарів
- Леді Гага повідомила, що лікарі заборонили їй виходити на сцену.
- Артистка звернулася до фанатів із поясненням.
- У межах туру залишаються ще кілька виступів.
Американська попдіва Леді Гага була змушена скасувати свій третій та фінальний виступ у Монреалі (Канада) через різке погіршення стану здоров’я.
Співачка зізналася, що її “серце розбите”, але лікарі наполягли на тому, щоб вона не виходила на сцену.
У якому стані Леді Гага
Виконавиця хіта Abracadabra повідомила у сториз в Instagram, що підхопила респіраторну інфекцію. Попри намагання вилікуватися за кілька днів відпочинку, хвороба лише прогресувала.
— Мені дуже прикро повідомляти, що я не зможу виступити сьогодні. Останні кілька днів я боролася з інфекцією і робила все можливе, щоб відновитися, але стало тільки гірше. Мій лікар наполегливо порадив мені не виходити на сцену, — написала артистка.
Гага додала, що не змогла б забезпечити ту якість шоу, на яку заслуговують її фанати, перебуваючи в такому стані. Вона наголосила, що почувається жахливо через те, що підвела глядачів, які планували цей вечір разом із нею.
Деталі туру Леді Гаги
Виступ у спортивному комплексі Bell Centre мав стати завершальним акордом перебування співачки в Монреалі.
Попередні два концерти, що відбулися 2 та 3 квітня, пройшли з аншлагом. Сама зірка назвала ці шоу “магічними та глибокими”.
У межах туру Mayhem Ball заплановано ще три виступи: два концерти у Сент-Полі (штат Міннесота) та фінальне шоу в легендарному Madison Square Garden у Нью-Йорку 13 квітня.
Це вже не перше перенесення у графіку поточного туру. Раніше Леді Гага була змушена змінити дату виступу в Маямі через проблеми з голосовими зв’язками.