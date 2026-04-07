Американська попдіва Леді Гага була змушена скасувати свій третій та фінальний виступ у Монреалі (Канада) через різке погіршення стану здоров’я.

Співачка зізналася, що її “серце розбите”, але лікарі наполягли на тому, щоб вона не виходила на сцену.

У якому стані Леді Гага

Виконавиця хіта Abracadabra повідомила у сториз в Instagram, що підхопила респіраторну інфекцію. Попри намагання вилікуватися за кілька днів відпочинку, хвороба лише прогресувала.

Зараз дивляться

— Мені дуже прикро повідомляти, що я не зможу виступити сьогодні. Останні кілька днів я боролася з інфекцією і робила все можливе, щоб відновитися, але стало тільки гірше. Мій лікар наполегливо порадив мені не виходити на сцену, — написала артистка.

Гага додала, що не змогла б забезпечити ту якість шоу, на яку заслуговують її фанати, перебуваючи в такому стані. Вона наголосила, що почувається жахливо через те, що підвела глядачів, які планували цей вечір разом із нею.

Деталі туру Леді Гаги

Виступ у спортивному комплексі Bell Centre мав стати завершальним акордом перебування співачки в Монреалі.

Попередні два концерти, що відбулися 2 та 3 квітня, пройшли з аншлагом. Сама зірка назвала ці шоу “магічними та глибокими”.

У межах туру Mayhem Ball заплановано ще три виступи: два концерти у Сент-Полі (штат Міннесота) та фінальне шоу в легендарному Madison Square Garden у Нью-Йорку 13 квітня.

Це вже не перше перенесення у графіку поточного туру. Раніше Леді Гага була змушена змінити дату виступу в Маямі через проблеми з голосовими зв’язками.

Джерело : People

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.