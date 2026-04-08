Американський репер Каньє Вест опинився в центрі нового судового позову. Його колишній охоронець Джонатан Монро вимагає від артиста $850 тис. через невиплачені гроші та інші збитки.

Про це повідомляє TMZ із посиланням на судові документи.

Деталі позову проти Каньє Веста

За словами Монро, він працював у Веста повний робочий день у 2021 році. У позові стверджується, що йому не виплатили всі належні гроші, зокрема оплату понаднормових.

У документах зазначено, що загальна сума вимог становить близько $850 тис. Вона включає компенсацію за неоплачені понаднормові, втрачену зарплату та дохід, а також відшкодування за моральні страждання і штрафні санкції.

Монро також заявляє, що намагався отримати ці кошти, але, за його словами, не зміг цього зробити.

Це не перший позов ексохоронця. У попередній версії заяви він описував один із випадків під час роботи.

За його словами, Вест попросив його заправити Lamborghini. Коли ж охоронець запитав готівку або кредитну картку для оплати, артист нібито пішов, нічого не відповівши.

Інші позови до Веста

Раніше суд уже зобов’язав Каньє Веста виплатити $140 тис. іншому колишньому працівнику — Тоні Саксону — в межах окремої справи.

Новий позов з’явився на тлі інших подій, пов’язаних із артистом. Зокрема, у Лондоні скасували фестиваль Wireless після того, як спонсори почали відмовлятися від участі через його присутність як хедлайнера.

Також британська влада відмовила йому у в’їзді до країни. Наразі публічної реакції з боку Каньє Веста щодо нового позову немає.

