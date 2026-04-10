Владимир Остапчук с семьей эмигрирует в Канаду: жена раскрыла подробности
- О переезде Владимир и Екатерина Остапчуки задумались год назад.
- Жена шоумена раскрыла, что окончательно подтолкнуло их к выезду.
- После переезда супруги планируют жить между двумя странами.
Шоумен Владимир Остапчук вместе с супругой Екатериной и сыном Тимофеем решили сменить место жительства.
Семья переезжает в Канаду, о чем Екатерина Остапчук (в девичестве Полтавская) сообщила в своих соцсетях, поделившись планами на будущее и объяснив причины такого шага.
Остапчуки переезжают в Канаду
По словам жены ведущего, мысли об эмиграции появились еще год назад, однако окончательное решение пара приняла недавно.
Екатерина призналась, что долгое время оттягивала переезд, находя сотни причин остаться в Украине. Как тут произошел прилет в скандальный дом, долгое время остававшийся причиной раздора со второй женой Владимира — нотариусом Кристиной Горняк.
— Окончательно на это решение повлиял прилет по дому мужа, что стало для нас внутренним толчком и последней каплей, — рассказала Екатерина Остапчук в сториз.
Она объяснила выбор страны тем, что Владимир Остапчук является резидентом Канады, он там учился и там же проживают его старшие дети от первого брака.
Теперь семья планирует жить на две страны. В то же время, Екатерина не хочет считать этот отъезд окончательным и надеется вернуться в Украину в будущем.
Чем Остапчуки будут заниматься в Канаде
Екатерина отметила, что, несмотря на смену страны, Владимир Остапчук не планирует покидать профессиональную деятельность. Он продолжит работать ведущим на мероприятиях в Европе, где сейчас много заказов.
Однако в Канаде шоумена ждут новые перспективы. Оказалось, что за последние полгода Владимир дистанционно учился и успешно сдал экзамены. Теперь он вправе преподавать в канадских университетах.
По словам жены, некоторые учебные заведения уже направили ему приглашение на работу.
В связи с переездом супруги начали распродавать автопарк, поскольку законы Канады не позволяют перевезти туда их машины.
Екатерина уже выставила на продажу свой Range Rover Velar 2025 выпуска в максимальной комплектации. За автомобиль с пробегом в 15,4 тыс. км он просит $90 тыс.
Также супруга Остапчука обратилась к подписчикам с просьбой помочь найти новую работу их няне Светлане.
Екатерина отметила, что женщина работала с ними полтора года, и к ней не было никаких замечаний.
