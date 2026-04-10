Шоумен Владимир Остапчук вместе с супругой Екатериной и сыном Тимофеем решили сменить место жительства.

Семья переезжает в Канаду, о чем Екатерина Остапчук (в девичестве Полтавская) сообщила в своих соцсетях, поделившись планами на будущее и объяснив причины такого шага.

Остапчуки переезжают в Канаду

По словам жены ведущего, мысли об эмиграции появились еще год назад, однако окончательное решение пара приняла недавно.

Екатерина призналась, что долгое время оттягивала переезд, находя сотни причин остаться в Украине. Как тут произошел прилет в скандальный дом, долгое время остававшийся причиной раздора со второй женой Владимира — нотариусом Кристиной Горняк.

— Окончательно на это решение повлиял прилет по дому мужа, что стало для нас внутренним толчком и последней каплей, — рассказала Екатерина Остапчук в сториз.

Она объяснила выбор страны тем, что Владимир Остапчук является резидентом Канады, он там учился и там же проживают его старшие дети от первого брака.

Теперь семья планирует жить на две страны. В то же время, Екатерина не хочет считать этот отъезд окончательным и надеется вернуться в Украину в будущем.

Чем Остапчуки будут заниматься в Канаде

Екатерина отметила, что, несмотря на смену страны, Владимир Остапчук не планирует покидать профессиональную деятельность. Он продолжит работать ведущим на мероприятиях в Европе, где сейчас много заказов.

Однако в Канаде шоумена ждут новые перспективы. Оказалось, что за последние полгода Владимир дистанционно учился и успешно сдал экзамены. Теперь он вправе преподавать в канадских университетах.

По словам жены, некоторые учебные заведения уже направили ему приглашение на работу.

В связи с переездом супруги начали распродавать автопарк, поскольку законы Канады не позволяют перевезти туда их машины.

Екатерина уже выставила на продажу свой Range Rover Velar 2025 выпуска в максимальной комплектации. За автомобиль с пробегом в 15,4 тыс. км он просит $90 тыс.

Также супруга Остапчука обратилась к подписчикам с просьбой помочь найти новую работу их няне Светлане.

Екатерина отметила, что женщина работала с ними полтора года, и к ней не было никаких замечаний.

