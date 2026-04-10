Шоумен Володимир Остапчук разом із дружиною Катериною та сином Тимофієм вирішили змінити місце проживання.

Родина переїжджає до Канади, про що Катерина Остапчук (у дівоцтві Полтавська) повідомила у своїх соцмережах, поділившись планами на майбутнє та пояснивши причини такого кроку.

За словами дружини ведучого, думки про еміграцію з’явилися ще рік тому, проте остаточне рішення пара ухвалила нещодавно.

Катерина зізналася, що довгий час відтягувала переїзд, знаходячи сотні причин залишитися в Україні. Аж тут стався приліт у скандальний будинок, що довгий час лишався причиною розбрату з другою дружиною Володимира — нотаріусинею Христиною Горняк.

— Остаточно на це рішення вплинув приліт по будинку чоловіка, що стало для нас внутрішнім поштовхом і ніби останньою краплею, — розповіла Катерина Остапчук у сториз.

Вона пояснила вибір країни тим, що Володимир Остапчук є резидентом Канади, він там навчався, і там же проживають його старші діти від першого шлюбу.

Наразі родина планує жити на дві країни. Водночас Катерина не хоче вважати цей від’їзд остаточним і сподівається повернутися в Україну в майбутньому.

Чим Остапчуки займатимуться у Канаді

Катерина зазначила, що попри зміну країни, Володимир Остапчук не планує полишати професійну діяльність. Він продовжить працювати ведучим на заходах у Європі, де зараз має багато замовлень.

Проте в Канаді на шоумена чекають нові перспективи. Виявилося, що останні пів року Володимир дистанційно навчався та успішно склав іспити. Тепер він має право викладати в канадських університетах.

За словами дружини, деякі навчальні заклади вже надіслали йому запрошення на роботу.

У зв’язку з переїздом подружжя почало розпродавати автопарк, оскільки закони Канади не дозволяють перевезти туди їхні машини.

Катерина вже виставила на продаж свій Range Rover Velar 2025 року випуску у максимальній комплектації. За автівку з пробігом у 15,4 тис. км вона просить $90 тис.

Також дружина Остапчука звернулася до підписників з проханням допомогти знайти нову роботу їхній няні Світлані.

Катерина зазначила, що жінка працювала з ними півтора роки, й до неї не було жодних зауважень.

