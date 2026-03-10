Вторая жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк впервые назвала причину развода с шоуменом.

Признание прозвучало во время интервью, куда Кристина пришла с главным посланием к Владимиру и его третьей жене Екатерине.

По словам Горняк, все, что она хочет, чтобы ее оставили в покое и перестали втягивать в публичные разборки.

Почему Горняк развелась с Остапчуком

Кристина заявила, что причиной разрыва стало отношение мужа к ней в состоянии алкогольного опьянения. В качестве доказательства блогер предоставила скриншоты переписки и видеозаписи моментов, когда Владимир кричал на нее, выдвигал претензии и ругался нецензурными словами.

– Это был болезненный опыт, это было незаслуженное пренебрежение. Я бы и дальше не говорила, потому что понимаю, что это повлечет для Владимира не очень приятные репутационные, возможно, истории, но это единственная моя возможность защитить себя, единственная моя возможность закрыть эту тему, по крайней мере попытаться, а также в юридической плоскости, – объяснила Горняк.

Она добавила, что, выходя из брака, не думала о последствиях в виде постоянного общения с бывшим мужем и его третьей женой.

Кристина вспомнила о недавнем прилете в пресловутый дом, который не удалось продать, рассказала о якобы упреках Остапчука в недостаточных проявлениях любви с ее стороны, о нескольких попытках примирения и, наконец, о травле и угрозах со стороны Екатерины Остапчук, в частности из-за заявлений Горняк в публичном пространстве.

– Екатерина мне угрожает очень многим: и в нотариальную палату писать, и в суды писать. Я надеюсь только на одно, что у нее будут адвокаты, которые объяснят, что просто меня нужно перестать трогать и не фиксироваться, что моя жизнь, как будто для них, не воспринимать мой Instagram как посыл для них, – подытожила нотариус.

Кристина Горняк утверждает, что в ее словах нет клеветы, а единственное, что связывает ее с Остапчуком, – это дом, в котором ей принадлежит половина и из-за которого уже не первый год идут скандалы.

