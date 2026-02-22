Внаслідок нічного масованого обстрілу суттєво пошкоджено двоповерховий будинок у котеджному містечку Золоче Прованс, що належав колишньому подружжю – телеведучому Володимиру Остапчуку та нотаріусу Христині Горняк.

Будинок Остапчука і Горняк

Володимир та Христина перебували в офіційних стосунках з 2020 до 2022 років. Попри розрив, питання розподілу майна щодо цього будинку тривалий час залишалося предметом суперечок між експодружжям.

Як розповів Володимир Остапчук в Istagram, у ніч на 22 лютого 2026 року будинок пошкоджений внаслідок російської атаки.

Він зазначив, що вони разом із родиною (третьою дружиною Катериною Остапчук і сином Тімом) живуть в іншій оселі, тому вони залишилися неушкодженими.

За словами ексдружини Горняк, у котеджному містечку всі живі, проте будинок сильно постраждав. На її думку, в історії із суперечками за оселю мало бути саме таке завершення.

– Немає людини у нашій країні, кого б не зачепила війна. Дійшла моя черга. Це гроші, які не стоять на рівні з людськими життями, які забирає війна. Мені дуже сумно, але нічого не можу змінити. Лише приймати наслідки, – повідомила Горняк.

Водночас Катерина Остапчук повідомила, що будинок нещодавно виставили на продаж і вже знайшли покупця, але колишня дружина шоумена нібито зірвала домовленість, відмовившись від продажу.

– Під час шлюбу він купив будинок. Вона не вкладала в нього ні гривні. Вова підписав документи про поділ майна навпіл. Місяць тому з’явився покупець, який був готовий придбати будинок за $170 тис. Вова купував його за $230 тис. Вона відмовилася продавати, бо їй здалося, що це дешево, – сказала Катерина.

Тепер будинку немає, наголосила дружина Остапчука. На її думку, цілком очевидно, що Христина Горняк просто хотіла маніпулювати цим будинком все життя, тому не дала його продати.

У вересні 2025 року нотаріуска Христина Горняк розкрила деталі вирішення тривалого майнового конфлікту з колишнім чоловіком, шоуменом Володимиром Остапчуком.

Спільний маєток в елітному котеджному містечку тривалий час був предметом суперечок після їхнього розлучення у 2022 році. Однак у березні 2025 року експодружжя офіційно завершило поділ майна у позасудовому порядку.

Фото: Володимир Остапчук, Катерина Остапчук

