Хотіли продати за $170 тисяч: будинок Остапчука на Київщині пошкоджено під час атаки РФ
- Під час нічної масованої атаки суттєво постраждав будинок під Києвом, який був предметом тривалих майнових суперечок між Володимиром Остапчуком та Христиною Горняк.
- Попри те, що у 2025 році експодружжя офіційно поділило маєток, третя дружина ведучого Катерина Остапчук заявила, що оселю не встигли продати через відмову Горняк від угоди напередодні обстрілу.
Внаслідок нічного масованого обстрілу суттєво пошкоджено двоповерховий будинок у котеджному містечку Золоче Прованс, що належав колишньому подружжю – телеведучому Володимиру Остапчуку та нотаріусу Христині Горняк.
Будинок Остапчука і Горняк
Володимир та Христина перебували в офіційних стосунках з 2020 до 2022 років. Попри розрив, питання розподілу майна щодо цього будинку тривалий час залишалося предметом суперечок між експодружжям.
Як розповів Володимир Остапчук в Istagram, у ніч на 22 лютого 2026 року будинок пошкоджений внаслідок російської атаки.
Він зазначив, що вони разом із родиною (третьою дружиною Катериною Остапчук і сином Тімом) живуть в іншій оселі, тому вони залишилися неушкодженими.
За словами ексдружини Горняк, у котеджному містечку всі живі, проте будинок сильно постраждав. На її думку, в історії із суперечками за оселю мало бути саме таке завершення.
– Немає людини у нашій країні, кого б не зачепила війна. Дійшла моя черга. Це гроші, які не стоять на рівні з людськими життями, які забирає війна. Мені дуже сумно, але нічого не можу змінити. Лише приймати наслідки, – повідомила Горняк.
Водночас Катерина Остапчук повідомила, що будинок нещодавно виставили на продаж і вже знайшли покупця, але колишня дружина шоумена нібито зірвала домовленість, відмовившись від продажу.
– Під час шлюбу він купив будинок. Вона не вкладала в нього ні гривні. Вова підписав документи про поділ майна навпіл. Місяць тому з’явився покупець, який був готовий придбати будинок за $170 тис. Вова купував його за $230 тис. Вона відмовилася продавати, бо їй здалося, що це дешево, – сказала Катерина.
Тепер будинку немає, наголосила дружина Остапчука. На її думку, цілком очевидно, що Христина Горняк просто хотіла маніпулювати цим будинком все життя, тому не дала його продати.
У вересні 2025 року нотаріуска Христина Горняк розкрила деталі вирішення тривалого майнового конфлікту з колишнім чоловіком, шоуменом Володимиром Остапчуком.
Спільний маєток в елітному котеджному містечку тривалий час був предметом суперечок після їхнього розлучення у 2022 році. Однак у березні 2025 року експодружжя офіційно завершило поділ майна у позасудовому порядку.
