Пасха для команды ICTV и ICTV2 — это всегда искренние эмоции и живые традиции: от детских битв крашенками до долгожданных встреч с близкими и родными.

Именно в этом заключается наша сила и общий код единства, убеждены ведущие, которые и в праздничный день вели эфиры для всей большой семьи украинцев.

Специально для Фактов ICTV наши телезвезды рассказали, как отмечали Пасху, что для них этот светлый праздник и чего желают в этот день.

Елена Фроляк — уют родного дома

Руководительница и ведущая Факти ICTV Елена Фроляк родом из Косова, поэтому прикарпатские традиции для нее — основа праздника. В этом году вся семья собралась у мамы Елены — пани Нины.

— По традиции ходила на Владимирский рынок — покупала копченое сало, колбаски. Приготовила все, даже холодец по маминому рецепту, хотя вкуснее ее он точно не получился. Конечно, был и гуцульский салат “шухи” со свеклой и грибами. А вот паски покупала. Когда выйду на пенсию, тогда буду ими заниматься, — шутит Елена Фроляк.

Вместе с ведущей на Пасху были ее муж Сергей и дочь Наталья. Елена призналась, что не разделяет моду на “показные” отчеты в соцсетях, ведь больше всего ценит настоящий семейный уют.

Александр Швачка — Пасха в госпитале

Ведущий-ветеран программы Ранок у великому місті Александр Швачка встретил праздник в больничной палате. Недавно он перенес операцию из-за осложнений.

Весь этот период он держал лечение в секрете, не желая афишировать трудности. Тем не менее, в праздничный день опубликовал фото с куличом, поздравив всю Украину.

— С Воскресением Христовым, Украина! Родная, спасибо за лучи души твоей! – подписал фото Александр.

Оксана Гутцайт – мыслями с родным Харьковом

Для ведущей Фактов ICTV Оксаны Гутцайт Пасха – это возможность собрать семью дома, чтобы отпраздновать с соблюдением любимых ритуалов. В соцсетях Оксана поделилась семейным фото в вышиванках.

На праздничном снимке она вместе с сыном Марком и мужем, президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Вадимом Гутцайтом.

Оксана постоянно на связи с родителями, которые остаются в Харькове, и искренне за них переживает.

— На этот праздник у меня одна главная традиция собираться семьей. Конечно, хотелось бы, чтобы и родители были, и дочь Эля – она в этом году не смогла быть с нами. Пасха – это все же праздник семейный, дарящий веру в будущее. Поэтому важно собрать рядом. И обязательно для нас – биться пасхальными яйцами! Выясняем, кто стал победителем этого года. На этот раз победил Марк, – поделилась телезвезда.

Николай Луценко — любимый праздник

Для ведущего легендарной Миколиної погоди, выходящей в программе Ранок у великому місті, подготовка к празднику — личная ответственность.

Николай Луценко с радостью поделился с нами фото, сделанным возле любимой Екатерининской церкви.

— Пасха — это мой любимый праздник! К нему готовлюсь, колбаску запекаю – и обязательно сам! Из моего окна видно три церкви, и в ночь, когда все идут освящать корзины. Видели бы вы, какая красота — свечи вокруг мерцают, колокола бьют, все люди убраны, счастливы и вдохновлены, — рассказал ведущий, пожелав всем крепкого здоровья и победы.

Андрей Ковальский — в вышиванках возле Михайловского

Ведущий фактов ICTV Андрей Ковальский вместе с женой Татьяной и детьми встретил праздник возле Михайловского Златоверхого собора – одного из духовных центров несокрушимой украинской столицы.

– С Пасхой! Христос Воскрес! — поздравили Ковальские страну.

Анастасия Мазур – праздничный эфир

Несмотря на рабочую смену на Пасху, ведущая Фактов ICTV Анастасия Мазур сохранила праздничную атмосферу для сына. Ведь семейные обычаи – это святое, убеждена Анастасия.

— Встали с семьей в шесть утра, сходили в церковь и 9:30 явже была на работе. С коллегами продегустировали пасочки, кто принес, а вечером уже был праздничный ужин с семьей. Пасху я обожаю, для меня этот праздник единства, света и веры в чудеса, – говорит Мазур.

Ведущая уже шесть лет сама печет паски, вместе с сыном красит пасхальные яйца — бережет традиции.

— Пасха, для меня, как и Рождество, это о наследии поколений, эти праздники — код нации! Они о единстве, о добре и победе над злом. Верим, и наша победа над злом в ближайшем будущем наступит, уверена телезвезда.

Григорий Герман — Пасха с кроликом

Григорий Герман – человек многогранный. Он и ведущий Ранку у великому місті, и “голос” программы Антизомби, где развенчивает пропаганду врага.

Дома же Григорий — заботливый отец, удивляющий вкусными блюдами и приучающий сыновей к готовке. В этом году младший сын Лука даже пробовал уже печь паски. Пригласили на праздник и необычного гостя.

– Христос Воскрес! Все, как люди, с куличами, а мы с кролем! Кроль – не блюдо, кроль – гость! Приятных, долгожданных вам гостей в дом в этот светлый день! — с юмором сказал Григорий.

Юлия Зорий — рушник из Каланчака

Ведущая Ранку у великом у місті Юлия Зорий провела Пасху в уютном семейном кругу вместе с мужем Алексеем Резниковым.

Юлия поделилась фото с рушником в корзине, который стала для их семьи символом памяти об украинском Юге.

— Этот рушник очень символичный. Нам его подарили работники ЦНАПа в поселке Каланчак Скадовского района, когда мы с Алексеем регистрировали брак в 2020 году. Сейчас Каланчак оккупирован российскими войсками, – рассказала трогательную историю Зорий.

Сергей Кудимов — магия утренней службы

Для ведущего программы Факты недели Сергея Кудимова Пасха в этом году стала особенной благодаря долгожданному воссоединению всей семьи.

В предыдущие годы постоянно возникали препятствия, но наконец традиция восстановлена.

— У нас есть своя традиция: мы очень любим ходить в церковь рано утром, где-то в четыре часа. В этом есть что-то невероятно торжественное и праздничное — встречать праздник, когда солнце еще не взошло, — делится Сергей.

Вячеслав Цымбалюк – день для памяти

Ведущий Фактов ICTV Вячеслав Цымбалюк сознательно отказался от публичности в этот день, проявив солидарность с теми, кому сейчас тяжелее всего.

– Праздновали тихо и в семейном кругу. Фото не делали. Считаю неуместным сейчас хвастаться застольями или вычурными пасками, когда многие из-за войны не имеют ни того, ни другого, — объяснил Вячеслав.

Юлия Сеник – время для размышлений

Ведущая Фактов ICTV Юлия Сеник к Пасхе готовится на протяжении всего Великого поста, причем не только в плане блюд, но и глубоких размышлений, к которым она приучает и дочь Арину.

— Накануне собираем праздничную корзину, а главная творческая миссия — у Арины. В этом году она осваивала писанки: воском выводила узоры на яйцах, экспериментировала с красителями, заворачивала их в салфетки. Так рождается наша семейная палитра Пасхи.

А дальше – общая утренняя литургия, освящение корзины и тот особый момент, когда после долгого ожидания вся семья собирается за праздничным столом. Ибо Пасха для нас – это о вере, традиции и моментах, которые держат вместе, — делится Юлия.

Петр Демьянчук – эфир на Пасху

Ведущий фактов ICTV встретил Пасху в студии новостей. Несмотря на график, он считает такую ​​работу в праздничный день привилегией.

— Мне повезло больше всего, потому что с самого утра есть возможность нести главную новость на всю страну — Христос Воскрес! Пусть свет Пасхи освещает каждый миг вашей жизни, пусть он будет нам оружием против зла, — написал ведущий в соцсетях и поделился фото с паской в новостной студии.

Совместное пожелание всех звезд телеканалов ICTV и ICTV2 остается неизменным: света, стойкости и нашей общей великой победы!

