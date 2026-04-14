Великдень для команди ICTV та ICTV2 — це завжди щирі емоції та живі традиції: від дитячої битви крашанками до омріяних зустрічей з близькими та рідними.

Саме у цьому наша сила та спільний код єдності, переконані ведучі, які й у святковий день вели ефіри для всієї великої родини українців.

Спеціально для Фактів ICTV наші телезірки розповіли, як відзначали Великдень, що для них це світле свято та чого бажають у цей день.

Олена Фроляк — затишок рідного дому

Керівниця та ведуча Фактів ICTV Олена Фроляк родом із Косова, тому прикарпатські традиції для неї – основа свята. Цього року вся родина зібралася у мами Олени — пані Ніни.

— Ходила на Володимирський ринок за традицією — купувала копчене сальце, ковбаски. Наготувала всього, навіть холодець за маминим рецептом, хоча смачнішим за її він точно не вийшов. Звісно, був і гуцульський салат “шухи” з бурячком і грибами. А от паски купувала. Коли вийду на пенсію, тоді буду ними займатися, — жартує Олена Фроляк.

Разом з ведучою на Великдень був її чоловік Сергій та донька Наталя. Олена зізналася, що не поділяє моди на “показові” звіти в соцмережах, адже понад усе цінує справжній сімейний затишок.

Олександр Швачка — Великдень у шпиталі

Ведучий-ветеран програми Ранок у великому місті Олександр Швачка зустрів свято в лікарняній палаті. Нещодавно він переніс операцію через ускладнення.

Весь цей період він тримав лікування в таємниці, не бажаючи афішувати труднощі. Проте, у святковий день опублікував фото з паскою, привітавши усю Україну.

— З Воскресінням Христовим, Україно! Рідна, дякую за промені твоєї душі! — підписав фото Олександр.

Оксана Гутцайт — думками з рідним Харковом

Для ведучої Фактів ICTV Оксани Гутцайт Великдень — це можливість зібрати родину вдома, аби відсвяткувати з дотриманням улюблених ритуалів. В соцмережах Оксана поділилася родинним фото у вишиванках.

На святковому знімку вона разом із сином Марком та чоловіком, президентом Національного олімпійського комітету (НОК) Вадимом Гутцайтом.

Оксана постійно на зв’язку з батьками, які залишаються у Харкові, і щиро за них переживає.

— На це свято в мене одна головна традиція – збиратися родиною. Звісно, хотілося б, щоб і батьки були, і донька Еля – вона цього року не змогла бути з нами. Великдень – це все ж свято родинне, яке дарує віру в майбутнє. Тож важливо зібрати тих, хто поруч. І обов’язково для нас битися крашанками! З’ясовуємо, хто став цьогорічним переможцем. Цього разу переміг Марк, — поділилася телезірка.

Микола Луценко — улюблене свято

Для ведучого легендарної Миколиної погоди, що виходить у програмі Ранок у великому місті, підготовка до свята — особиста відповідальність.

Микола Луценко радо поділився з нами фото, зробленим біля улюбленої Катерининської церкви.

— Великдень — то ж моє улюблене свято! До нього готуюся, ковбаску запікаю — і обов’язково сам! З мого вікна видно одразу три церкви, і в ніч, коли всі йдуть освячувати кошики. Бачили б ви, яка краса — свічки довкола мерехтять, дзвони б’ють, всі люди прибрані, щасливі й натхненні, — розповів ведучий, побажавши всім міцного здоров’я та перемоги.

Андрій Ковальський — у вишиванках біля Михайлівського

Ведучий Фактів ICTV Андрій Ковальський разом із дружиною Тетяною та дітьми зустрів свято біля Михайлівського Золотоверхого собору – одного з духовних центрів незламної української столиці.

— З Великоднем! Христос Воскрес! — привітали Ковальські країну.

Анастасія Мазур — святковий ефір

Попри робочу зміну на Великдень ведуча Фактів ICTV Анастасія Мазур зберегла святкову атмосферу для сина. Адже родинні звичаї — це святе, переконана Анастасія.

— Встали з родиною о шостій ранку, сходили до церкви і 9:30 явже була на роботі. З колегами продегустували пасочки, хто які приніс, а ввечері вже мали святкову вечерю з родиною. Великдень я обожнюю, для мене це свято єдності, світла і віри в дива, — каже Мазур.

Ведуча вже шість років сама пече паски, разом із сином фарбує крашанки — береже традиції.

— Великдень, для мене, як і Різдво, це про спадщину поколінь, ці свята — код нації! Вони про єдність, про добро і перемогу над злом. Віримо, і наша перемога над злом в найближчому майбутньому настане, — упевнена телезірка.

Григорій Герман — Великдень з кроликом

Григорій Герман — людина багатогранна. Він — і ведучий Ранку у великому місті, і “голос” програми Антизомбі, де розвінчує пропаганду ворога.

Вдома ж Григорій — турботливий батько, який дивує смачними стравами і привчає й синів куховарити. Цього року молодший син Лука навіть пробував вже пекти паски. Запросили на свято й незвичайного гостя.

— Христос Воскрес! Усі, як люди, з пасками, а ми — з кролем! Кріль — не страва, кріль — гість! Приємних, довгоочікуваних вам гостей у хату у цей світлий день! — з гумором зазначив Григорій.

Юлія Зорій — рушник із Каланчака

Ведуча Ранку у великому місті Юлія Зорій провела Великдень у затишному сімейному колі разом із чоловіком Олексієм Резніковим.

Юлія поділилася фото з рушником у кошику, який став для їхньої родини символом пам’яті про український Південь.

— Цей рушник дуже символічний. Нам його подарували працівники ЦНАПу в селищі Каланчак Скадовського району, коли ми з Олексієм реєстрували шлюб у 2020 році. Зараз Каланчак окупований російськими військами, — розповіла щемку історію Зорій.

Сергій Кудімов — магія досвітньої служби

Для ведучого Фактів тижня Сергія Кудімова Великдень цього року став особливим через довгоочікуване возз’єднання усієї родини.

Попередні роки постійно виникали перепони, але нарешті традицію відновлено.

— У нас є своя традиція: дуже любимо ходити до церкви рано-вранці, десь о четвертій. Щось у цьому є неймовірно урочисте та святкове — зустрічати свято, коли сонце ще не зійшло, — ділиться Сергій.

В’ячеслав Цимбалюк — день для памʼяті

Ведучий Фактів ICTV В’ячеслав Цимбалюк свідомо відмовився від публічності цього дня, виявивши солідарність із тими, кому зараз найважче.

— Святкували тихо і в сімейному колі. Фото не робили. Вважаю недоречним зараз вихвалятися застіллями чи вичурними пасками, коли багато хто через війну не має ні того, ні іншого, — пояснив Вʼячеслав.

Юлія Сеник — час для роздумів

Ведуча Фактів ICTV Юлія Сеник дл Великодня готується протягом усього Великого посту, причому не лише в плані страв, а й глибоких роздумів, до яких вона привчає і доньку Аріну.

— Напередодні збираємо святковий кошик, а головна творча місія в Аріни. Цього року вона освоювала писанкарство: воском виводила візерунки на яйцях, експериментувала з барвниками, загортала їх у серветки. Так народжується наша родинна палітра Великодня.

А далі – спільна ранкова літургія, освячення кошика і той особливий момент, коли після довгого очікування вся родина збирається за святковим столом. Бо Великдень для нас – це про віру, традицію і моменти, які тримають разом, — ділиться Юлія.

Петро Дем’янчук – ефір на Великдень

Ведучий Фактів ICTV зустрів Великдень у студії новин. Попри графік, він вважає таку роботу у святковий день привілеєм.

— Мені пощастило найбільше, бо з самого ранку маю нагоду нести головну новину на усю країну — Христос Воскрес! Нехай світло Великодня освітлює кожну мить вашого життя, нехай воно буде нам зброєю проти зла, – написав ведучий у соцмережах та поділився фото з паскою у новинній студії.

Спільне побажання від усіх зірок телеканалів ICTV та ICTV2 залишається незмінним: світла, стійкості та нашої спільної великої перемоги!

