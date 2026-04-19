Суета убивает величие: Елена Фроляк о кофе в постели, источнике ресурса и отношении к хейту

Ежедневно смотрят эфиры, где наша профессиональная и элегантная Елена Фроляк ведет информационные выпуски или общается с экспертами в разговорных студиях телемарафона Єдині новини.

Сегодня, 19 апреля, ведущая и руководитель Фактов ICTV отмечает день рождения. По этому случаю в эксклюзивном интервью мы поговорили с ней о том, что обычно остается за кадром.

Елена Фроляк о медиасфере как тонусе

– Елена, 19 апреля вы празднуете день рождения, я знаю, что вы являетесь сторонницей естественного взросления, поэтому не скрываете свой возраст. Так было всегда?

Сейчас смотрят

– В современном цифровом мире что-то скрывать абсолютно бесперспективно – можно нажать две кнопочки и узнать все обо мне: сколько лет, сколько детей… Там, наверное, информации больше, чем я сама о себе знаю.

И, знаете, как говорят, главное – не сколько лет в твоей жизни, а сколько жизни в твоих годах. Вот это главное.

– Мне кажется, что люди, которые работают в медиасфере, особенно те, кто появляется на экранах, в любом случае держат себя в тонусе, потому что им постоянно нужно что-то транслировать вне.

– Профессия накладывает обязанность быть ухоженной и опрятной, собранной не только морально, а и физически…

Иногда говорят: Боже, вы такая маленькая, а в эфире выглядите больше, поэтому за этим, конечно, нужно следить (смеется). Но, знаете, я замечаю, что с возрастом начала относиться легче ко всему – с большим юмором и по-философски.

– Сколько лет вашей жизни связаны с медиа и помните ли момент, когда поняли: это точно ваше?

– Наверное, еще когда я делала первые репортажи на ивано-франковском телевидении после окончания университета. Когда они у меня получались, когда я видела, что коллегам нравится. Когда я сама понимала, что получилось.