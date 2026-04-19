Метушня вбиває велич: Олена Фроляк про каву в ліжко, джерело ресурсу та ставлення до хейту

Щодня глядачі дивляться ефір, де наша професійна та елегантна Олена Фроляк веде інформаційні випуски або спілкується з експертами у розмовних студіях телемарафону Єдині новини.

Сьогодні, 19 квітня, ведуча та керівниця Фактів ICTV відзначає народини. З цієї нагоди в ексклюзивному інтервʼю ми поговорили з нею про те, що зазвичай лишається за кадром.

Олена Фроляк про медіасферу як тонус

– Олено, 19 квітня ви святкуєте день народження, я знаю, що ви є прихильницею природного дорослішання, тож не приховуєте свій вік. Так було завжди?

– У сучасному цифровому світі щось приховувати абсолютно безперспективно – можна натиснути дві кнопочки і дізнатися все про мене: скільки років, скільки дітей… Там, мабуть, інформації більше, ніж я сама про себе знаю.

І, знаєте, як кажуть, головне – не скільки років в твоєму житті, а скільки життя в твоїх роках. Ось це головне.

– Мені здається, що люди, які працюють в медіасфері, особливо ті, хто з’являється на екранах, у будь-якому разі тримають себе в тонусі, тому що їм постійно потрібно щось транслювати назовні.

– Професія накладає обовʼязок бути доглянутою та охайною, зібраною не лише морально а й фізично…

Іноді кажуть: Боже, ви така маленька, а в ефірі здаєтесь більшою, тому за цим, звичайно, треба стежити (сміється). Але, знаєте, я помічаю, що з віком почала ставитися легше до всього – з більшим гумором і по-філософськи.

– Скільки років вашого життя пов’язані з медіа і чи пам’ятаєте момент, коли зрозуміли: це точно ваше?

– Напевно, ще коли я робила перші репортажі на івано-франківському телебаченні після завершення університету. Коли вони в мене виходили, коли я бачила, що колегам подобається. Коли я сама розуміла, що вдалося.