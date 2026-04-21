Звезда сериалов ICTV2 и Нового канала Александр Рудинский снова появится в проекте Netflix.

Стриминговый гигант совместно со студией Legendary официально приступил к съемкам игровой адаптации культовой франшизы Гандам (Gundam).

Александр Рудинский сыграет в фильме Netflix

Производство ленты уже стартовало в Квинсленде, Австралия. Хотя детали персонажей держат в секрете, известно, что Александр Рудинский стал одним из шести актеров, чье участие только подтвердили официально. Вместе с ним каст пополнили:

Сейчас смотрят

Джексон Уайт (Соври мне);

Нонсо Анози (Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами);

Джейвон “Вонна” Уолтон (под мостом);

Айда Брук (Дюна: Часть третья);

Джейсон Айзекс (Белый лотос, Гарри Поттер).

Главные роли в фильме исполнят звезда Эйфории Сидни Свини и звезда Фостера Ноа Сентинео. Также в проекте задействованы Шиоли Куцуна и Майкл Мандо.

Фильм Гандам — ​​сюжет и производство

Гандам – это легендарная научно-фантастическая франшиза от Bandai Namco Filmworks, которая в свое время положила начало жанру меха (истории о гигантских боевых роботах).

Сюжет будущей ленты будет разворачиваться вокруг противостояния пилотов, воюющих на разных сторонах в многолетнем конфликте между Землей и бывшими космическими колониями.

Зрителей ждет история о смене альянсов, опасной гонке сквозь звезды и решающей битве, от которой зависит судьба всего человечества.

Этот фильм станет первой в истории игровой экранизацией вселенной Гандам. Режиссером и сценаристом выступает Джим Микл, известный работой над популярным сериалом Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами.

Продюсировать ленту он будет вместе со своей партнершей Линдой Моран, а также самими исполнителями главных ролей Сидни Свини и Ноа Сентинео.

Для Александра Рудинского это уже не первое сотрудничество с международными платформами. Ранее актер снялся в сериале Netflix Декамерон, а также получил роль в проекте Агентство.

В феврале 2025 года короткометражная лента Камень, ножницы, бумага с Рудинским в главной роли получила премию BAFTA.

Источник : Deadline

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.