В 16 выпуске МастерШеф 17 от 26 апреля участники столкнулись с новыми сложными испытаниями и борьбой за место в проекте.

МастерШеф 17: как прошли 15 и 16 выпуски

В 15 выпуске МастерШеф 17 от 25 апреля участники пересекли экватор сезона и столкнулись с новыми сложными испытаниями. Судьи решили начать эфир с необычной темы — прозвищ, которые любители дали друг другу, что стало основой первого конкурса.

В этот раз участники сами формировали условия задачи: каждый должен был придумать пять ограничений для соперника — от ингредиентов до техник приготовления. С помощью жеребьевки эти осложнения распределялись случайно, поэтому никто не знал, какую задачу получит. На приготовление блюд отводилось 1 час 15 минут.

После дегустации судьи определили победителя — лучше всего с испытанием справился Никита, он получил шеф-нож. В то же время Анна, Карина, Алина и Полина одели черные фартуки.

Второй конкурс стал еще сложнее: участникам нужно было собственноручно приготовить сыр из молока, а затем создать авторское блюдо. Задача состояла из двух этапов – приготовления и короткого финального этапа на подачу.

Дополнительным вызовом стала возможность обмена сыром между участниками – за это приходилось платить собственным временем на презентацию. Такой формат заставил любителей не только готовить, но и вести переговоры, что придало конкурсу еще большее напряжение.

После завершения первого этапа за систематическое нарушение правил конкурса Владимир Ярославский дал черный фартук Инне.

В тоже время лучшее блюдо со свежим сыром приготовила Мария, черные же фартуки получили Денис и Александр.

В 16 выпуске МастерШеф 17 первый конкурс был посвящен украинскому виноделию. Участники должны были создать блюда, идеально сочетающиеся с винами от семи виноделий.

После дегустации со счетом 8:6 победила красная команда. По решению капитана Дениса черный фартук сняли с Анны, а судьи также поддержали самого Дениса, вернув ему белый фартук. В то же время после голосования синих черный фартук получил Игорь.

Кто покинул МастерШеф 17 в выпуске 16 26 апреля

Во второй части выпуска состоялось традиционное сражение черных фартуков. На этот раз участники работали с замороженными продуктами и приготовили блюдо из рыбного филе, гарниром и соусом. Основной сложностью стало правильное размораживание ингредиентов и их подготовка.

По результатам дегустации хуже всего с задачей справилась Полина Колодинская — именно она покинула проект в этом выпуске. Она является директором по маркетингу, к тому же в детстве уже пробовала свои силы в МастерШеф. Подростки, но тогда не прошла кастинг.

Напомним, что в 14 выпуске МастерШеф 17 по решению судей шоу не оставил никто из участников.

