У 16 випуску МастерШеф 17 від 26 квітня учасники зіштовхнулися з новими складними випробуваннями та боротьбою за місце у проєкті.

МастерШеф 17: як пройшли 15 та 16 випуски

У 15 випуску МастерШеф 17 від 25 квітня учасники перетнули екватор сезону та зіткнулися з новими складними випробуваннями. Судді вирішили розпочати ефір із незвичної теми — прізвиськ, які аматори дали одне одному, і саме це стало основою першого конкурсу.

Цього разу учасники самі формували умови завдання: кожен мав придумати п’ять обмежень для суперника — від інгредієнтів до технік приготування. За допомогою жеребкування ці ускладнення розподілялися випадково, тому ніхто не знав, яке саме завдання отримає. На приготування страв відводилося 1 година 15 хвилин.

Після дегустації судді визначили переможця — найкраще із випробуванням впорався Микита, який отримав шеф-ніж. Водночас найгірші результати показали Ганна, Каріна, Аліна та Поліна — саме вони одягнули чорні фартухи.

Другий конкурс став ще складнішим: учасникам потрібно було власноруч приготувати сир із молока, а потім створити авторську страву. Завдання складалося з двох етапів — основного часу на приготування та короткого фінального етапу на подачу.

Додатковим викликом стала можливість обміну сиром між учасниками — за це доводилося “платити” власним часом на презентацію. Такий формат змусив аматорів не лише готувати, а й вести переговори, що додало конкурсу ще більшої напруги.

Після завершення першого етапу за систематичне порушення правил конкурсу Володимир Ярославський дав чорний фартух Інні.

Водночас найкращу страву зі свіжим сиром приготувала Марія, чорні ж фартухи отримали Денис та Олександр.

У 16 випуску МастерШеф 17 перший конкурс був присвячений українському виноробству. Учасники мали створити страви, які ідеально поєднуються з винами від семи виноробень.

Після дегустації з рахунком 8:6 перемогла червона команда. За рішенням капітана Дениса чорний фартух зняли з Ганни, а судді також підтримали самого Дениса, повернувши йому білий фартух. Водночас після голосування синіх чорний фартух отримав Ігор.

Хто покинув МастерШеф 17 у 16 випуску 26 квітня

У другій частині випуску відбулася традиційна битва чорних фартухів. Цього разу учасники працювали із замороженими продуктами та мали приготувати страву з рибного філе, гарніром і соусом. Основною складністю стало правильне розморожування інгредієнтів і їх підготовка.

За результатами дегустації найгірше із завданням впоралася Поліна Колодзінська — саме вона покинула проєкт у цьому випуску. Вона є директором з маркетингу, до того ж, у дитинстві вона вже пробувала свої сили у МастерШеф. Підлітки, але тоді не пройшла кастинг.

Нагадаємо, що у 14 випуску МастерШеф 17 за рішенням шоу не залишив жоден з учасників.

Пов'язані теми:

