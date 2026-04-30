Танцовщица Елена Шоптенко вновь стала студенткой. В 38 лет артистка решила освоить новую профессию и сейчас получает образование в Англии.

Кому учится Елена Шоптенко

Артистка выбрала довольно редкую и глубокую специализацию — фасилитатор Shadow Work (работа с “тенью”). Это методика, сочетающая в себе психологию, коучинг и телесные практики.

Она направлена на работу со скрытыми частями личности через эмоции и физические ощущения. По словам Шоптенко, решение пойти в эту сферу было осознанным и внутренним.

— Помню, как во время собственного опыта работы с тенью внутри четко прозвучало: “Я хочу уметь это делать”. Когда я увидела информацию об обучении — испугалась. Мне 38, вся жизнь в танце. Как это? Учиться чему-то новому почти с нуля. Я дала себе полгода, чтобы эмоции улеглись, меня отпустило, но увлечение и вера в этот метод — нет. Я не изменяю танцу. Я просто дополняю свой опыт инструментами, которые позволят работать с людьми значительно глубже, — поделилась Елена.

Звезда обратилась ко всем, кто сомневается в изменениях в зрелом возрасте. По ее мнению, страх начинать что-то новое после 30, 40 или 50 лет — это лишь иллюзия “дедлайна на развитие”, которой не стоит следовать.

— Именно сейчас у нас есть то, чего не было в 20 — опыт и понимание себя. Поэтому если в голове звучит «поздно», просто делайте так, как подсказывает сердце. Я уже не в первый раз решаюсь, — призвала хореограф.

Реакция сети

Подписчики поддержали решение Елены Шоптенко и заверили, что у нее все получится, поделившись собственным опытом обучения.

Горжусь вами, Оленка! Мудрость — это великая сила, это прогресс, это движение вперед. Учимся вместе, удачи вам!

Вы — прекрасны! Наполняйтесь новыми знаниями и практиками. Успехов вам!

Вы — прекрасны! Наполняйтесь новыми знаниями и практиками. Успехов вам! Какая же вы молодец! Где-то так и я в 38 лет пошла на кардинальные изменения, всю жизнь в маркетинге, ИТ, и тут увлечение ароматерапией… Родные сначала вообще не поддерживали, да и сейчас еще есть неприятие моего увлечения, но меня это чертовски наполняет… Елена, продолжайте и жду следующее видео об этой методике. Желаю вам вдохновения на новом пути!

Успехов! Я считаю, что никогда не поздно. Мне 51 год, новая страна, новая работа, новое окружение и постоянное обучение

У вас, Елена, все получится. Я начинала в 43 года с нуля в другой стране, учусь в Германии и изучаю немецкий язык второй год с людьми разных национальностей (из 19 стран). Думала, что не выдержу, но выдержала и увидела мир глазами разных людей. Теперь так нравится это обучение, и жажда жизни стала еще больше. Желаю вам психологического благополучия и внутренней стойкости!

Я получила второе высшее образование в 53! Так что поддерживаю!

Елена, поддерживаю вас! Я в 60 получила третью в своей жизни профессию коуча и уже пять лет практикую. Успехов вам в учебе!

В прошлом году коллега Елены Шоптенко — хореограф Илона Гвоздева — также поделилась, что решила получить второе высшее образование по специальности арт-терапия.

Танцовщица объяснила, что хочет развиваться в этой сфере, поскольку является творческой личностью, уже давно работает с телом, а также хочет помогать женщинам становиться более женственными, раскованными и уверенными.

Фото: Елена Шоптенко

