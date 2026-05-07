Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон оказался в центре судебного скандала — его обвиняют в использовании образа актрисы без разрешения для создания героини культового блокбастера Аватар.

Иск к режиссеру и компании Disney подала Кʼорианка Килчер — американская актриса перуанского происхождения, известная по роли Покахонтас в фильме Новый свет (The New World).

В чем обвиняют Джеймса Кэмерона

В иске Килчер утверждает, что Кэмерон использовал ее черты лица в качестве основы для создания Найтири — ключевой героини Аватара, которую на экране воплотила Зои Салдана.

По ее словам, режиссер обратил на нее внимание после рекламы фильма Новый свет в LA Times. Далее, как говорится в материалах дела, он якобы использовал ее черты лица, поручив команде дизайнеров создать образ персонажа на их основе.

В деле упоминается и встреча актрисы с Джеймсом Кэмероном в 2010 году — уже после выхода первого фильма франшизы. Тогда режиссер, по словам Килчер, подарил ей подписанный эскиз Найтири с комментарием.

— Твоя красота была моим ранним вдохновением для Нейтири. Жаль, что ты тогда снималась в другом фильме. В следующий раз, — говорилось в записке.

В то же время, как утверждается в иске, актрису не приглашали на кастинг, несмотря на попытки ее агента.

Заявление Кʼорианки Килчер

Килчер говорит, что долгое время не знала об использовании ее внешности. Об этом она якобы узнала только после того, как в сети появилось видео с интервью Кэмерона.

— Источником была фотография в LA Times — молодая актриса Кʼорианка Килчер. Это фактически нижняя часть ее лица, — прямо говорит в нем режиссер.

Истица назвала это “пересечением границы” и заявила, что не давала никакого согласия на использование своей внешности.

Позиция защиты актрисы

По словам юриста актрисы, Кэмерон использовал уникальные черты лица 14-летней девушки, пропустил их через производственный процесс и заработал миллиарды — без разрешения.

— Это не кинематограф. Это кража, — подчеркнул он.

В иске подчеркивают контраст: Аватар говорит о поддержке коренных народов, но, по словам актрисы, за кулисами использовали ее саму без разрешения.

На момент публикации представители Джеймса Кэмерона ситуацию не прокомментировали.

Источник : The Guardian

