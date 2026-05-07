Голлівудський режисер Джеймс Кемерон опинився в центрі судового скандалу — його звинувачують у використанні зовнішності акторки без дозволу для створення героїні культового блокбастера Аватар.

Позов до режисера та компанії Disney подала Кʼоріанка Кілчер — американська акторка перуанського походження, відома за роллю Покахонтас у фільмі Новий світ (The New World).

Що закидають Джеймсу Кемерону

У позові Кілчер стверджує, що Кемерон використав її риси обличчя як основу для створення Нейтірі — ключової героїні Аватара, яку на екрані втілила Зої Салдана.

За її словами, режисер звернув увагу на неї після реклами фільму Новий світ в LA Times. Далі, як йдеться у матеріалах справи, він нібито використав її риси обличчя, доручивши команді дизайнерів створити образ персонажа на їхній основі.

У справі згадують і зустріч акторки з Джеймсом Кемероном у 2010 році — вже після виходу першого фільму франшизи. Тоді режисер, за словами Кілчер, подарував їй підписаний ескіз Нейтірі з коментарем.

— Твоя краса була моїм раннім натхненням для Нейтірі. Шкода, що ти тоді знімалася в іншому фільмі. Наступного разу, — йшлося у нотатці.

Водночас, як стверджує позов, акторку не запрошували на кастинг, попри спроби її агента.

Заява Кʼоріанки Кілчер

Кілчер каже, що тривалий час не знала про використання її зовнішності. Про це вона нібито дізналася лише після того, як у мережі з’явилося відео з інтерв’ю Кемерона.

— Джерелом була фотографія в LA Times — молода акторка К’оріанка Кілчер. Це фактично її нижня частина обличчя, — прямо говорить у ньому режисер.

Позивачка назвала це “перетином межі” і заявила, що не давала жодної згоди на використання своєї зовнішності.

Позиція захисту акторки

За словами юриста акторки, Кемерон використав унікальні риси обличчя 14-річної дівчини, пропустив їх через виробничий процес і заробив мільярди — без дозволу.

— Це не кінематограф. Це крадіжка, — наголосив він.

У позові підкреслюють контраст: Аватар говорить про підтримку корінних народів, але, за словами акторки, за лаштунками використали її саму без дозволу.

На момент публікації представники Джеймса Кемерона ситуацію не прокоментували.

Джерело : The Guardian

