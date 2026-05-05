Громкая судебная тяжба между актрисой Блейк Лайвли и актером Джастином Бальдони, длившаяся более года после выхода фильма Все закончится на нас (It Ends With Us), официально завершена.

Стороны достигли внесудебного соглашения за две недели до начала процесса, который должен был стартовать 18 мая.

Лайвли и Бальдони заключили мировую

Представители Лайвли и Бальдони обнародовали совместное заявление. В нем отмечается, что работа над фильмом остается предметом гордости для всей команды, а одной из ключевых целей было привлечение внимания к проблеме домашнего насилия.

— Мы признаем, что процесс создания фильма сопровождался трудностями. Обеспокоенность, выраженная госпожой Лайвли, заслуживала того, чтобы быть услышанной, — говорится в заявлении.

Стороны также подчеркнули, что стремятся работать в среде без нарушений профессиональной этики и надеются, что это соглашение позволит всем участникам конфликта двигаться дальше.

С чего начался конфликт

Юридический конфликт начался в декабре 2024 года, когда Блейк Лайвли подала иск против Джастина Бальдони — своего партнера по фильму и режиссера картины. Она обвинила его в сексуальных домогательствах на съемочной площадке и заявила о значительных финансовых потерях.

Джастин Бальдони опроверг обвинения и подал встречный иск на 400 млн долларов против Блейк Лайвли, ее мужа Райана Рейнольдса и публицистки Лесли Слоун. В июне 2025 года этот иск был отклонен судом.

Впоследствии федеральный судья отклонил 10 из 13 пунктов иска Блейк Лайвли, в частности касающихся сексуальных домогательств, сговора и клеветы. При этом в деле остались три пункта: нарушение контракта, преследование и содействие преследованию.

В рамках процесса также были обнародованы личные сообщения актрисы. Среди прочего, она обращалась к Бену Аффлеку с просьбой пересмотреть ее версию монтажа фильма.

Также в открытый доступ попала переписка с Тейлор Свифт, где содержались резкие высказывания в адрес Джастина Балдони.

Появление на Met Gala 2026 после соглашения

Уже через несколько часов после объявления об урегулировании конфликта Блейк Лайвли появилась на красной дорожке Met Gala 2026 в Нью-Йорке.

Актриса вышла в винтажном платье Versace 2006 года. Образ дополняла сумка Judith Leiber с рисунками ее детей и украшения с розовыми сапфирами и бриллиантами.

На публике Блейк Лайвли вела себя спокойно и сосредоточенно, не комментируя детали сделки. Это был ее первый выход в свет после завершения судебной истории

Источник : PageSix

