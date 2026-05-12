У 2026 році пісенний конкурс Євробачення святкує 70-річчя. Це один із найвідоміших музичних конкурсів світу, який проводять щороку з 1956-го між країнами-членами Європейської мовної спілки.

За сім десятиліть Євробачення змінило формат, систему голосування, кількість учасників і масштаби шоу, але зберегло головну ідею — об’єднувати країни через музику.

Коли було перше Євробачення

Перше Євробачення відбулося 24 травня 1956 року в Лугано (Швейцарія). У ньому взяли участь сім країн, і кожна представила по дві пісні.

Зараз дивляться

Переможницею першого конкурсу стала представниця країни-господарки — швейцарська співачка Ліз Ассія.

Ідея конкурсу з’явилася у 1950-х роках, коли Європа відбудовувалася після Другої світової війни. У Європейській мовній спілці хотіли створити міжнародне телешоу, яке одночасно транслювали б у різних країнах.

За основу взяли італійський фестиваль Санремо. Для того часу це був не лише музичний, а й технологічний експеримент: країни потрібно було об’єднати в одну телевізійну мережу без супутникового телебачення.

Скільки років проходить Євробачення

Євробачення проходить із 1956 року, тож у 2026-му конкурс святкує 70-річчя. Спочатку шоу складалося лише з фіналу, але через зростання кількості учасників формат поступово змінили.

У 2004 році з’явився півфінал, а з 2008 року конкурс складається з двох півфіналів і фіналу. Саме за такою системою Євробачення проводять і нині.

До фіналу автоматично потрапляють країни Великої п’ятірки — Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія, а також країна-господарка конкурсу. Інші учасники проходять через півфінали.

Цікаві факти про Євробачення

Право брати участь у конкурсі не залежить лише від географії. Саме тому в різні роки на Євробаченні виступали не тільки європейські країни. Наприклад, у 1980 році участь брало Марокко, а з 2015 року до конкурсу долучилася Австралія.

Система голосування також неодноразово змінювалася. Нині країни отримують бали окремо від професійного журі та глядачів. Голосувати за представника власної країни не можна.

Під час фіналу спочатку оголошують оцінки журі від кожної країни (максимум 12 балів), а потім — сумарні результати глядацького голосування. Через це результат інколи важко передбачити до завершення конкурсу, адже учасники можуть отримувати сотні балів від публіки.

Серед рекордсменів шоу — Ірландія та Швеція, які мають по сім перемог. Україна також має особливе досягнення: вона щоразу потрапляла до фіналу у ті роки, коли брала участь в Євробаченні.

Наймолодшою переможницею конкурсу стала бельгійка Сандра Кім — у 1986 році їй було 13 років. А найстаршим учасником в історії Євробачення вважають Еміля Рамзауера зі швейцарського гурту Takasa, який вийшов на сцену у 95 років.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.