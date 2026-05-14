Данію на Євробаченні 2026 представив Søren Torpegaard Lund (Сьорен Торпегор Лунд).

Артист вийшов на сцену другого півфіналу під номером 10 з піснею Før vi går hjem.

Хто такий Søren Torpegaard Lund: біографія представника Данії на Євробаченні 2026

Søren Torpegaard Lund — данський співак і актор, який здобув професійну освіту в Данській школі виконавських мистецтв.

Зараз дивляться

Після навчання він брав участь у низці великих театральних постановок. Зокрема, у 2022 році виконав головну роль Тоні у мюзиклі West Side Story у постановці Копенгагенської опери.

Для артиста це не перша спроба потрапити на Євробачення. У 2023 році він уже виступав у національному відборі Dansk Melodi Grand Prix із баладою Lige Her.

У 2026 році співак знову повернувся на сцену конкурсу і здобув перемогу з піснею Før vi går hjem.

Фінал відбору Dansk Melodi Grand Prix 2026 відбувся 14 лютого на арені Arena Nord у Фредеріксгавні. У ньому змагалися вісім учасників.

Переможця визначали у два етапи голосування — спочатку обрали трійку фіналістів, а вже у суперфіналі переміг Søren Torpegaard Lund.

Він здобув перемогу як за результатами голосування журі, так і глядачів, набравши загалом 39 балів.

Про що пісня Søren Torpegaard Lund — Før vi går hjem

Назва пісні Før vi går hjem перекладається як Перш ніж ми підемо додому.

Це емоційна історія про ніч, яка не закінчується, і почуття, від яких важко відмовитися.

У центрі композиції — взаємини, що поєднують пристрасть і суперечливість. Герой усвідомлює, що ці стосунки можуть бути болісними, але все одно не може їх відпустити.

У тексті пісні звучать мотиви залежності, сильного потягу та бажання прожити момент до кінця, навіть знаючи про можливі наслідки.

Сам виконавець описує трек як безперервний рух без пауз — “ніч, яка не зупиняється”, і порівнює його зі смаком, що одночасно є солодким і кислим.

Søren Torpegaard Lund — Før vi går hjem: переклад пісні Перш ніж ми підемо додому

Поки ми не повернемося додому

Моє тіло кричить

Ти це чуєш?

Мені б варто сказати “ні”

Бо казав, що це було востаннє

Але у тебе є я

Так, у тебе є я

Ти такий кислий

Ти танеш на моєму язику

Абсолютно неконтрольований

Я капець який дурний

Але у тебе є я

Так, у тебе є я

Поцілуй мене, забери моє серце, розбий його знову

Але, будь ласка, скажи, що ця ніч ніколи не закінчиться

Хай ніч палає, забудьмо про себе

Тримаймо одне одного, поки не згоримо

Забудьмо, що прокинемось і знов пошкодуємо про це

Поки ми не, поки ми не

Поки ми не, поки ми не повернемося додому

Думаю, я зникаю

У неонових вогнях та диму

Ніч прикувала мене

До твоїх очей

Скажи, що у тебе є я

Що у тебе є я

Поцілуй мене, забери моє серце, розбий його знову

Але, будь ласка, скажи, що ця ніч ніколи не закінчиться

Хай ніч палає, забудьмо про себе

Тримаймо одне одного, поки не згоримо

Забудьмо, що прокинемось і знов пошкодуємо про це

Поки ми не, поки ми не

Поки ми не, поки ми не повернемося додому

Поцілуй мене, забери моє серце, розбий його знову

(розбий його знову)

Але, будь ласка, скажи, що ця ніч ніколи не закінчиться

Поки ми не повернемося додому

Поцілуй мене, забери моє серце, розбий його знову

Серце знає, чого воно хоче

Дай йому вирішувати

Хай ніч палає, забудьмо про себе

Тримаймо одне одного, поки не згоримо

Забудьмо, що прокинемось і знов пошкодуємо про це

Поки ми не, поки ми не

Поки ми не, поки ми не повернемося додому

Søren Torpegaard Lund — Før vi går hjem: відео виступу

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.