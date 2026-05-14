Францию ​​на Евровидении 2026 в Вене представит певица Monroe (Монро) с песней Regarde. Исполнительница сразу получает билет в финал, поскольку ее страна входит в Большую пятерку.

Кто такая Monroe: биография представительницы Франции на Евровидении 2026

Monroe (полное имя – Монро Вата) — 17-летняя певица, музыкальный путь которой начался еще в юные годы с церковного хора и овладения фортепиано. Она получила классическую вокальную подготовку и сформировала уникальный стиль на стыке оперной традиции, мюзикла и хорового пения.

Одержав победу в 11 сезоне популярного французского шоу-талантов Prodiges в январе 2025 года с арией Моцарта, Монро получила стипендию €10 тыс. Этот успех позволил ей подписать контракт с Warner Music и уже через несколько месяцев – в ноябре 2025 года – презентовать свой дебютный музыкальный альбом. Он состоит преимущественно из каверов и классических произведений.

О чем песня Monroe — Regarde

Regarde в переводе означает Взгляни. Это эмоциональный трек, в котором можно услышать оперные элементы в сочетании с современным поп-звучанием.

Текст песни посвящен силе чувств, объединяющих людей на все различия и трудности. Это призыв открыться любви и не бояться быть подлинным.

Monroe — Regarde: перевод песни Взгляни

***

Когда загораются фонари по всему Парижу

А улицы пустеют, я останусь здесь

Я искала твоей любви

Во всех пригородах

Я пою каждый день

Посмотри на меня, посмотри на себя

Вот чем есть любовь, она падает на тебя, словно молния

Посмотри на меня, посмотри на себя

Вот чем есть любовь, ты никогда у нее не потеряешься

Давай пойдем со мной

Туда, где любовь пылает так сильно

Давай, ты же не безумный

Ты устанавливаешь скорость моего сердцебиения

Давай, под проливным дождем

Я скажу людям, что она есть

Я скажу женщинам, мужчинам, детям

Я скажу целому миру, в каждой песне

Я искала твоей любви

Во всех пригородах

Я пою каждый день

Посмотри на меня, посмотри на себя

Вот чем есть любовь, она падает на тебя, словно молния

Посмотри на меня, посмотри на себя

Вот чем есть любовь, ты никогда у нее не потеряешься

Вот чем есть любовь, тсс

Она повсюду, тсс

Она там, там, там

Посмотри на меня, посмотри на себя

Вот чем есть любовь, она падает на тебя, словно молния

Посмотри на меня

Monroe — Regarde: видео выступления

