Франція на Євробаченні 2026: хто така Monroe і про що її пісня Regarde
Францію на Євробаченні 2026 у Відні представить співачка Monroe (Монро) з піснею Regarde. Виконавиця одразу отримує квиток до фіналу, оскільки її країна входить у Велику п’ятірку.
Хто така Monroe: біографія представниці Франції на Євробаченні 2026
Monroe (повне ім’я – Монро Вата) – 17-річна співачка, музичний шлях якої розпочався ще в юні роки з церковного хору та опанування фортепіано. Вона отримала класичну вокальну підготовку та сформувала унікальний стиль на стику оперної традиції, мюзиклу і хорового співу.
Здобувши перемогу в 11 сезоні популярного французького шоу-талантів Prodiges у січні 2025 року з арією Моцарта, Монро отримала стипендію €10 тис. Цей успіх дозволив їй підписати контракт із Warner Music та вже за декілька місяців – у листопаді 2025 року – презентувати свій дебютний музичний альбом. Він складається переважно з каверів та класичних творів.
Про що пісня Monroe – Regarde
Regarde в перекладі означає Поглянь. Це емоційний трек, у якому можна почути оперні елементи в поєднанні з сучасним поп-звучанням.
Текст пісні присвячений силі почуттів, які об’єднують людей попри всі відмінності та труднощі. Це заклик відкритися любові і не боятися бути справжнім.
Monroe – Regarde: переклад пісні Поглянь
***
Коли загораються ліхтари по всьому Парижу
А вулиці порожніють, я залишуся тут
Я шукала твоєї любові
По всіх передмістях
Я співаю щодня
Подивись на мене, подивись на себе
Ось чим є любов, вона падає на тебе, немов блискавка
Подивись на мене, подивись на себе
Ось чим є любов, ти ніколи у неї не загубишся
Давай, підемо зі мною
Туди, де любов палає так сильно
Давай, ти ж не божевільний
Ти встановлюєш швидкість мого серцебиття
Давай, під проливним дощем
Я скажу людям, що вона є
Я скажу жінкам, чоловікам, дітям
Я скажу цілому світові, в кожній пісні
Я шукала твоєї любові
По всіх передмістях
Я співаю кожен день
Подивись на мене, подивись на себе
Ось чим є любов, вона падає на тебе, немов блискавка
Подивись на мене, подивись на себе
Ось чим є любов, ти ніколи у неї не загубишся
Ось чим є любов, тсс
Вона всюди, тсс
Вона там, там, там
Подивись на мене, подивись на себе
Ось чим є любов, вона падає на тебе, немов блискавка
Подивись на мене