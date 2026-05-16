З року в рік Євробачення запалює музичні сцени, об’єднуючи розмаїття талантів з усього європейського континенту. Проте, магія цього пісенного форуму давно вийшла за межі географічних кордонів Європи.

Вже не перший рік серед яскравих учасників можна помітити представників далекої Австралії. Розташована на іншому кінці світу, ця країна з незмінним ентузіазмом долучається до європейського музичного свята. Чому Австралія бере участь у Євробаченні, читайте в матеріалі далі.

Чому Австралія виступає на Євробаченні

Європейська мовна спілка (EBU) є одним із головних організаторів Пісенного конкурсу Євробачення. Саме вона створила і з 1956 року щороку організовує Eurovision Song Contest.

Ця спілка є найбільшою у світі професійною асоціацією національних телерадіомовних організацій. Заснована в 1950 році, вона об’єднує понад 100 мовних компаній із понад 50 країн Європи, Близького Сходу та Африки. Додатково, EBU має близько 30 асоційованих членів з інших регіонів світу.

Австралійська телекомпанія Special Broadcasting Service (SBS) є асоційованим членом Європейської мовної спілки (EBU). Для участі в Євробаченні країна повинна мати мовника, який є активним членом EBU.

Проте це дозволяється за спеціальним запрошенням. До прикладу, Україна бере участь у Пісенному конкурсі Євробачення на загальних засадах. Оскільки Національна суспільна телерадіокомпанія України (UA:Суспільне мовлення) є активним членом EBU, вона має право брати участь у конкурсі.

З якого року і чому Австралію допустили на Євробачення

Австралію вперше офіційно запросили взяти участь у Євробаченні у 2015 році у якості спеціального гостя на честь 60-річного ювілею конкурсу.

Після успішного дебюту в 2015 році EBU вирішила продовжити запрошувати Австралію до участі в наступних роках. Ця країна має давню та віддану фан-базу Євробачення. Конкурс транслюється в Австралії з 1983 року, і завжди мав високі рейтинги переглядів на телеканалі SBS.

Чи може проводити Австралія Євробачення на своїй території

Австралія не проводитиме Євробачення на своїй території у разі перемоги. Це пов’язано з логістичними труднощами та великою відстанню до Європи, де переважна більшість країн-учасниць.

За правилами EBU, у разі перемоги Австралія має спільно організувати конкурс в одній з країн Європи. Або EBU може запропонувати іншій країні-члену провести конкурс замість переможця.

Австралію на Євробаченні 2026 представляє Дельта Гудрем з піснею Eclipse. Співачка – одна з фавориток букмекерів цього року.



