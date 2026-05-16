Фінляндію на Євробаченні 2026 представили Linda Lampenius & Pete Parkkonen (Лінда Лампеніус та Піт Паркконен). Дует з’явився на сцені у фіналі під номером 17 із піснею Liekinheitin.

Хто такі Linda Lampenius & Pete Parkkonen: біографія представників Фінляндії на Євробаченні 2026

Лінда Лампеніус – популярна та всесвітньовідома 56-річна скрипалька. Її міжнародний сценічний псевдонім Linda Brava (Лінда Брава). Вона грає не тільки класику, а й поп, рок, фолк, техно, світову музику, джаз та інше.

Лінда має подвійне громадянство – Фінляндії та Швеції. Її творчий шлях – не дивина, адже вона донька театрального режисера та акторки, співачки.

Уже в три роки Лампеніус виступала зі своїми батьками на сцені, як співачка. Пізніше була залучена до сольних та оркестрових виступів.

На сцену Євробачення Лінда вийде вперше. Компанію їй складе 36-річний Піт Паркконен – фінський співак та автор пісень.

Він також з дитинства цікавиться музикою, любов до якої йому прищепили його батько та брат із сестрою.

На рахунку у Піта чимало студійних альбомів, синглів, а також колаборацій із різними артистами.

Про що пісня Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin

Liekinheitin в перекладі означає Вогнемет. Ця композиція – це драматична історія про токсичне, виснажливе та надзвичайно пристрасне кохання.

Вона про залежність від людини, яка то пристрастна, то холодна, але до якої все одно хочеться повертатися.

В пісні можна знайти такі сенси, як метафора вогню та льоду, контраст приватної та публічної близькості, небезпечну пристрасть.

Скрипка Лінди ніби виконує роль другого голосу, посилюючи вокал Піта. Пісню Liekinheitin порівнюють із “кітчевою оперою” або саундтреком до фільму, де вирують пристрасті і безумство.

Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin: переклад пісні Вогнемет

Варто було б забратися звідси

Як заморозити свої почуття?

Ти, ти вогнемет

Все та ж ніч, дим у повітрі

Шукаю тебе в натовпі

Розмовляєш з іншими, кого знаєш

А мене ніби навіть не впізнаєш

Так дивно, що ти не дивишся мені в очі

Бо минулої ночі твої руки не могли відірватися від мене

Ти погано зі мною поводишся, але мені подобається

Варто було б забратися звідси

Але я все ще граю з вогнем

Як заморозити свої почуття?

Коли ти вогнемет? Ух

Підпалюєш мене (А-а, а-а)

Я заберу частинку тебе

Ти така гаряча, але холодна як лід

Ти вогнемет, вогнемет

Я не можу зловити тебе вже кілька ночей

Чи може людина померти від спеки? Так

Кожен раз, коли ми торкаємося

Я отримую опіки третього ступеня

О Господи, можна мені похреститися ще раз

Після того, як я згрішу?

О-о-о

Варто було б забратися звідси

Але я все ще граю з вогнем

Як заморозити свої почуття?

Коли ти вогнемет? Ух

Підпалюєш мене (А-а, а-а)

Я заберу частинку тебе

Ти така гаряча, але холодна як лід

Ти вогнемет, вогнемет

Вогнемет

Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin: відео виступу

Фото: скріншот з виступу Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin

