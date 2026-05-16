Після хвилі критики через заяви про можливе повернення Росії на Євробачення виконавчий директор конкурсу Мартін Грін запевнив, що жодних переговорів із російським мовником наразі не ведеться.

Про це він заявив під час пресконференції перед гранд-фіналом Євробачення 2026. За словами Гріна, інформацію про можливе повернення Росії неправильно трактували у медіа.

— Шановний колега, мабуть, прочитав у пресі дещо неправильно витлумачені відомості. Тож дозвольте мені висловитися цілком чітко. Жодних переговорів щодо повернення російського мовника на Євробачення не ведеться. І жодних планів з цього приводу немає, — сказав директор конкурсу, відповідаючи на питання одного з журналістів.

Що раніше сказав Мартін Грін про РФ

Напередодні Грін дав коментар британській радіостанції LBC, у якому заявив, що Росія “теоретично” могла б повернутися до конкурсу, якщо її мовник відповідав би правилам членства в Європейській мовній спілці.

Він пояснив, що рішення про відсторонення Росії у 2022 році було пов’язане не безпосередньо з війною проти України, а з питанням незалежності російської державної телерадіокомпанії ВГТРК від Кремля.

Слова Гріна спричинили політичний резонанс у Великій Британії. Зокрема, депутат від Ліберально-демократичної партії Том Гордон назвав таку позицію моральною боягузливістю.

Критику також висловили інші британські політики, серед яких депутат від Лейбористської партії Джош Ньюбері. Вони наголосили, що можливе повернення Росії під час повномасштабної війни стало б зрадою союзників України.

Нагадаємо, Росію відсторонили від участі у Євробаченні у 2022 році після звернення Суспільного до EBU. Востаннє країна брала участь у конкурсі у 2021 році.

Джерело : Суспільне

