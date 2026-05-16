Болгарія повернулася на Євробачення 2026 після кількарічної перерви та одразу зробила ставку на гучний клубний поп із вибуховою енергетикою.

Цьогоріч країну представить DARA з треком Bangaranga — одним із найепатажніших та найдинамічніших номерів сезону.

Що відомо про болгарську представницю на Євробаченні 2026 та про що її конкурсна композиція Bangaranga — читайте у матеріалі.

Хто така DARA: біографія представниці Болгарії на Євробаченні 2026

DARA, справжнє ім’я якої Дарина Йотова, — одна з найвідоміших попартисток сучасної Болгарії. Співачка народилася у Варні та здобула популярність завдяки яскравому сценічному образу, потужному вокалу та поєднанню попмузики з електронним звучанням.

Широку популярність DARA отримала після участі у болгарській версії музичного шоу X Factor. Пізніше артистка випустила низку хітів, серед яких Thunder, Call Me та Mr. Rover, які тривалий час утримувалися на вершинах болгарських радіочартів.

За останні роки співачка стала однією з головних представниць сучасної балканської попсцени. Її кліпи та пісні зібрали десятки мільйонів переглядів і прослуховувань, а сама DARA також працювала наставницею у шоу The Voice of Bulgaria.

Представницею Болгарії на Євробаченні 2026 DARA стала після перемоги у національному відборі Natsionalna Selektsiya 2026. У фіналі її пісня Bangaranga отримала підтримку як журі, так і телеглядачів.

Для Болгарії це також стало поверненням на Євробачення після трирічної паузи. Востаннє країна брала участь у конкурсі у 2022 році. Повернення Болгарії фанати конкурсу активно обговорювали ще до прем’єри конкурсної пісні.

Про що пісня DARA – Bangaranga

Над композицією Bangaranga працювали сама DARA, Anne Judith Wik, Cristian Tarcea (Monoir) та грецький композитор Дімітріс Контопулос, який працював над низкою конкурсних пісень для представників РФ на Євробаченні у період, коли Росія ще брала участь у конкурсі.

Одним із його постійних співавторів був Філіп Кіркоров, який відкрито підтримує режим диктатора Путіна. Відомо, що Контопулос продовжує відвідувати РФ та підтримує дружні стосунки з путіністом.

Нагадаємо, що Росію відсторонили від Євробачення після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Композиція Bangaranga — це вибуховий EDM-поп із клубним звучанням, агресивними бітами та атмосферою масштабної вечірки. У центрі пісні — образ сильної та неконтрольованої героїні, яка кидає виклик правилам, не боїться осуду та буквально “запалює хаос” навколо себе.

У тексті DARA називає себе одночасно “ангелом”, “демоном” і “бунтаркою”, а головним мотивом композиції стає свобода бути собою без страху та обмежень.

У мережі вже активно шукають Євробачення 2026 Dara – Bangaranga текст пісні, адже трек швидко став одним із найбільш вірусних серед фанатів конкурсу.

Цікаво, що саме слово Bangaranga викликало чимало дискусій серед єврофанів. На Reddit користувачі сперечалися щодо його значення: одні пов’язували його з ямайським сленгом, де bangarang означає “хаос” або “галас”, а інші — з болгарськими народними традиціями та ритуалами кукерів.

Сама DARA пояснювала, що для неї Bangaranga — це внутрішня сила та енергія, яка допомагає діяти через любов, а не страх.

Музично Bangaranga поєднує сучасний електропоп, фестивальне EDM-звучання та балканську експресію. Частина фанатів назвала композицію “хаотичною”, однак саме це зробило трек одним із найбільш впізнаваних у сезоні Євробачення-2026.

DARA – Bangaranga: переклад пісні

Повстань

Піддайся сліпучим вогням

Цієї ночі ніхто не засне

Ласкаво просимо на бунт

Повстань

Піддайся сліпучим вогням

Цієї ночі ніхто не засне

Ласкаво просимо на бунт (Я, я, я, я)

Бангаранга, бангаранга, бангаранга

Бангаранга, бангаранга, бангаранга

Сліпучі вогні

Ласкаво просимо на бунт (Я, я, я, я)

Я янгол, я демон, я божевільна без причини

Я водійка, я спокусниця, я не слідкую, я лідерка

Дозволь тебе розтрусити, розтермосити, розбуркати

Я зачеплю тебе, залишу в розбраті

Повстань

Піддайся сліпучим вогням

Цієї ночі ніхто не засне

Ласкаво просимо на бунт (я, я, я, я)

Бангаранга, бангаранга, бангаранга

Бангаранга, бангаранга, бангаранга

Сліпучі вогні

Ласкаво просимо на бунт (Я, я, я, я)

Близько до краю, відчуваю це всередині

Тіла стикаються, скоро полетять іскри

Так, я

Я, я скоро зійду з розуму, з розуму

Бангаранга, бангаранга, бангаранга

Бангаранга, бангаранга, бангаранга

Сліпучі вогні

Ласкаво просимо на бунт (Я, я, я, я)

Я бунтарка (Бунтівниця), я небезпечна (Небезпека)

Я борюся (Стою) за свободу

Дозволь тебе запалити, окрилити, засвітити

Давай, дозволь захопити тебе так, що ти залишишся знесиленим

