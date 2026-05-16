Україна з моменту дебюту на Євробаченні у 2003 році регулярно проходить до фіналу конкурсу та вражає міжнародну публіку своїми виступами.

Представники нашої держави жодного разу не отримували нуль балів та не посідали останнє місце. Це свідчить про високий рівень підготовки, професіоналізм українських артистів та зацікавленність до Євробачення.

Скільки разів Україна перемагала на Євробаченні

Україна тричі здобувала перемогу на міжнародному пісенному конкурсі. Вперше трофей Євробачення отримала співачка Руслана, яка у 2004 році запалила сцену у Стамбулі справжніми дикими танцями.

Артистка представляла Україну з піснею Wild Dances, отримавши у фіналі 280 балів.

Другу перемогу на Євробаченні Україні принесла Джамала у 2016 році.

Вона виступила у Стокгольмі з композицією 1944 про трагедію депортації кримських татар. У фіналі співачка отримала 534 бали від журі і глядачів.

Тріумф Kalush Orchestra на Євробаченні 2022 став символом єдності та підтримки України під час повномасштабного вторгнення Росії.

Гурт здобув перемогу в конкурсі у Турині з треком Stefania. Виступ Kalush Orchestra високо оцінили як журі, так і глядачі – у фіналі колектив набрав рекордний 631 бал.

Нагадаємо, що першим представником України на Євробаченні став Олександр Пономарьов. У 2003 році артист посів 14-те місце в конкурсі у Ризі із піснею Hasta la vista.

Цьогоріч Україну у Відні представляє співачка Lelеka з піснею Ridnym. Артистка вийшла на сцену конкурсу у фіналі під сьомим номером.

