Італію на Євробаченні 2026 у Відні представив Sal Da Vinci з композицією Per Sempre Sì. Право виступити на міжнародній сцені артист здобув після перемоги на фестивалі фестивалі у Санремо 2026, який визначає представника Італії на конкурс.

Фінал фестивалю Санремо у 2026 році видався надзвичайно напруженим, адже у суперфіналі змагалися п’ятеро виконавців, а перемога дісталася Sal Da Vinci з мінімальним відривом від найближчого конкурента. Саме тому його участь у Євробаченні вже називають однією з найбільш обговорюваних серед фанатів конкурсу.

Італія на Євробаченні 2026 автоматично проходить до гранд-фіналу, який триває 16 травня 2026 року, оскільки вона входить до так званої Великої п’ятірки.

Зараз дивляться

Хто такий Sal Da Vinci: біографія представника Італії на Євробаченні 2026

Справжнє ім’я артиста Sal Da Vinci з Італії — Salvatore Michael Sorrentino. Він народився у 1969 році в Нью-Йорку під час гастрольного туру свого батька — популярного неаполітанського виконавця та актора Mario Da Vinci. Втім, майже все життя співак провів у Неаполі, який став головним джерелом його музичного стилю та творчого натхнення.

На сцені Sal Da Vinci опинився ще у дитинстві — свій перший виступ він дав у сім років. Упродовж 1980-х артист не лише займався музикою, а й активно знімався у кіно та працював у театрі.

Широку популярність йому принесла перемога у телевізійному музичному конкурсі Festival Italiano у 1994 році. Після цього його творчість почала виходити далеко за межі Італії, а деякі композиції отримали міжнародні адаптації.

Важливою частиною кар’єри Sal Da Vinci стали театральні постановки та мюзикли. Особливий успіх мав мюзикл C’era una volta… Scugnizzi, де артист виконував головну роль протягом кількох років.

За десятиліття творчої діяльності співак випустив понад десять студійних альбомів, а останніми роками знову опинився у центрі уваги завдяки хіту Rossetto e Caffè, який набрав сотні мільйонів прослуховувань на цифрових платформах.

Про що пісня Sal Da Vinci – Per Sempre Sì

Назву Per Sempre Sì можна перекласти як “Назавжди так”. Композиція побудована навколо історії двох людей, чиї стосунки проходять шлях від випадкового знайомства до справжнього глибокого кохання.

Пісня розповідає про почуття, яке витримує труднощі, час і випробування, а головним символом стає слово “так” — як обіцянка залишатися поруч попри все.

У композиції відчувається класичний італійський романтичний стиль: тепле звучання, емоційний вокал і атмосфера, що нагадує старі неаполітанські балади. Саме цим трек Sal Da Vinci помітно вирізняється серед багатьох конкурсних пісень 2026 року, де переважають електроніка та експерименти.

Над створенням пісні працювала велика команда авторів, серед яких і сам Sal Da Vinci. Після релізу трек швидко увійшов до числа найпопулярніших композицій в Італії та потрапив до верхніх рядків музичних чартів.

Чим пісня Італії відрізняється від інших

На тлі яскравих шоу-номерів та експериментальних постановок Євробачення 2026 італійська заявка робить ставку насамперед на емоції, живий вокал і традиційну мелодійність.

Per Sempre Sì не побудована на скандальності чи провокації — навпаки, композиція апелює до теми щирого та зрілого кохання. Сам Sal Da Vinci описує її як пісню про любов без кордонів і упереджень, яка може бути близькою людям незалежно від віку чи життєвого досвіду.

Саме поєднання класичної італійської естради, неаполітанського настрою та багаторічного сценічного досвіду виконавця робить Італію однією з найбільш впізнаваних учасниць конкурсу цього року.

Sal Da Vinci — Per Sempre Sì: переклад пісні

Все почалося з самого початку

Я, який був для тебе просто незнайомцем

А потім став королем з закоханим серцем

Ти — королева, тепер одягнена в біле, наречена

Ми мріяли, як матимемо дітей у великому домі

Подолав усі труднощі

Бо кохання це ще не назавжди

Якщо ви не пережили складні випробування разом

І музика заграє, і я буду чекати тебе тут

Я подарую тобі найліпший день

Ми з тобою разом назавжди

Прив’язані до того життя, що

Було би марним без тебе

Немає сенсу жити

З рукою на грудях

Я обіцяю тобі, бачить Бог

Ми з тобою залишимось

Звідси назавжди залишиться тільки Так

Я розумію, що майбутнє нам ніяк невідомо

Але разом з тобою воно мене не злякає, бо

Ми побудуємо все, але тільки не стіну

Сваримося та миримося в ліжку, а що тут поганого?

І музика заграє, я співатиму для тебе

Я подарую тобі найліпший день

Ми з тобою разом назавжди

Прив’язані до того життя, що

Було би марним без тебе

Немає сенсу жити

З рукою на грудях

Я обіцяю тобі, бачить Бог

Ми з тобою залишимось

Звідси назавжди залишиться тільки Так

Тільки Так

За ці дні і тисячу інших

Просте Так

Всередині цього слова — вічність

Ми з тобою разом назавжди

Прив’язані до того життя, що

Було би марним без тебе

Немає сенсу жити

З рукою на грудях

Я обіцяю тобі, бачить Бог

Ми з тобою залишимось

Завжди буде тільки Так

Sal Da Vinci – Per Sempre Sì: відео виступу

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.