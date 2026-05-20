Скончался украинский джазовый пианист, композитор и аранжировщик Алексей Саранчин, выступавший в джаз-бенде Схід-Side и группе Танок на майдані Конго. Музыканту было 54 года.

О смерти артиста 20 мая сообщили в Киевской муниципальной академии музыки имени Р. М. Глиэра, где он работал старшим преподавателем по классу специального фортепиано.

Умер Алексей Саранчин — что известно

Как сообщили коллеги музыканта, Алексей Саранчин перенес внезапный тяжелый инсульт. Врачи до последнего боролись за его жизнь, однако спасти артиста не удалось.

В сообщении академии Саранчина назвали одним из самых талантливых джазовых пианистов Украины и человеком, внесшим неоценимый вклад в развитие украинской джазовой сцены.

— Алексей Саранчин был не просто виртуозным исполнителем, а настоящей душой украинской музыкальной сцены, художником с безупречным художественным вкусом и большим сердцем, — говорится в сообщении.

О смерти музыканта также сообщила радиостанция Radio Jazz, отметив, что Саранчин был одним из лидеров современной джазовой сцены Украины.

Творческий путь Алексея Саранчина

Алексей Саранчин родился 13 февраля 1972 года в Харькове. Учился в музыкальной школе №9, впоследствии окончил Харьковское музыкальное училище имени Бориса Лятошинского и Харьковскую консерваторию по классу фортепиано.

Также музыкант имел юридическое образование — окончил Харьковскую национальную юридическую академию.

С 1996 года Саранчин играл в джаз-бенде Схід-Side. Широкой аудитории он также был известен как Льопа Тарасич — именно под этим именем музыкант выступал в составе группы Танок на майдані Конго в 2005—2011 годах.

— Ушел из жизни гениальный пианист и наш давний друг Алексей Саранчин. Нам очень жаль. R.I.P. Льопа Тарасич — играть с тобой было высшим наслаждением. И наградой, — почтили память артиста участники ТНМК.

Алексей Саранчин был постоянным участником оркестров Kiev Big Band и Denis Adu Big Band, сотрудничал со Святославом Вакарчуком в проекте Вночі, играл в квинтете Дениса Дудки и был участником авторских проектов Алексея Когана Тема с вариациями Live и Talking Jazz.

Помимо концертной деятельности, Саранчин занимался преподаванием и создавал авторскую музыку. Артист был соавтором общественного проекта Blue Horse, посвященного истории джазовой музыки в Украине.

Также музыкант выступал со своим квартетом вместе с саксофонистом Виктором Павелком, контрабасистом Александром Емцем и барабанщиком Романом Яковчуком.

Фото: ТНМК

