Новый Гражданский кодекс: почему вызвал общественный резонанс, каковы риски и оценка юриста

19 мая истек срок подачи правок к проекту Гражданского кодекса Украины, который вызвал волну возмущения среди общества. В ответ на голосование за законопроект в разных областях Украины начались протесты. В частности, первый митинг в Киеве прошел 5 мая.

Почему документ вызвал общественный резонанс, какие нормы больше всего критикуют и что может измениться после представления правок ко второму чтению — в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Проект нового Гражданского кодекса Украины

Законопроект №15150 — это фундаментальный проект нового Гражданского кодекса Украины. Он объемный и состоит из девяти книг. Главной целью документа является обновление действующего Гражданского кодекса, которое было принято еще в 2003 году. Новый законопроект объединяет гражданское, семейное и наследственное законодательство.

Сейчас смотрят

28 апреля Верховная Рада приняла документ за основу. Это произошло через три недели после его регистрации, 9 апреля. За документ проголосовали с учетом предложений Комитета по доработке положений в соответствии с ч.1 ст.116 и с продлением срока подготовки ко второму чтению.

Стоит отметить, что в законопроект вошли почти все нормы, за исключением нескольких скандальных, из законопроекта № 14394, зарегистрированного 22 января и снятого с рассмотрения 28 апреля.

В то же время юристы отмечают, что законопроект лишь изменил номер, но текст остался почти идентичным – те же 800 страниц текста и 1 600 страниц сравнительных таблиц.

Законопроект №15150: реакция общества и что изменится

Украинцы на документ отреагировали протестующими — в разных областях Украины, в частности в Киевской, Полтавской, Одесской, Закарпатской и других регионах, на улицы вышли возмущенные люди. В Киеве первый митинг прошел 5 мая.

Также 12 мая люди написали петицию президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием наложить вето или отозвать его, если законопроект будет принят. Документ в рекордные сроки, за 13 часов, собрал необходимые 25 тыс. подписей.

Больше всего людей возмутила норма, которая при определенных условиях разрешает брак с 14 лет. Этот пункт, к слову, отменен в этом проекте Гражданского кодекса. Также общество возмутило нарушение прав женщин и уязвимых групп, в частности, предоставление права мужу забрать свою фамилию после развода в случае доказательства “недостойного поведения” бывшей жены.

Также людей беспокоит неопределенность понятия “доброобычность”, которое в проекте закона используется более 45 раз. Оно связано с “общепризнанными представлениями о должном поведении”.

Критики считают, что отсутствие четкого юридического определения создает простор для субъективной его трактовки судьями и прокурорами. Это может нарушать принцип правовой определенности.

Также среди главных рисков законопроекта № 15150:

принудительное примирение супругов: суды без новой практики могут стать работать еще медленнее;

зарегистрированные партнерства: документ определяет семейный союз исключительно как союз мужчины и женщины, игнорируя обязательства Украины по правовому признанию однополых пар (требование Benchmark IBM 23.14);

признание брака недействительным в случае смены пола одного из партнеров (по обращению “заинтересованного лица”);

возмещение морального вреда за разрыв помолвки стороной, которая его инициировала.

Также в документе есть норма об алиментах. Согласно положению в законопроекте, отец может быть освобожден от уплаты алиментов, если мать ребенка зарабатывает больше его, в частности, если его официальный доход минимален.

Еще одним риском являются репродуктивные права, в частности изменена формулировка относительно абортов. Если раньше отмечалось, что аборт возможен по желанию женщины до 12 недель, то в новом тексте эта формулировка исчезает и заменяется процедурными вещами – информированным согласием.

Есть в проекте нового Гражданского кодекса Украины и дискриминационные нормы, считают критики. Кодекс фактически позволяет ограничивать права людей по признакам пола, возраста, внешности, политических взглядов или состояния здоровья, если это необходимо “для защиты благонравия”.

Еще один риск для семейного права – ограничение для военных. Среди них:

лишение или ограничение дееспособности, что расширяет основания для признания лица недееспособным (из-за каких-либо психологических нарушений или расстройств);

ограничение на “цифоровый образ”, в частности свободный доступ к собственным аккаунтам в соцсетях, электронным подписям и персональным данным;

потеря имущества и жилья: те военнослужащие, которые находятся на фронте рискуют столкнуться с потерей контроля над своим жильем или земельным участком.

Также есть коррупционные и имущественные риски законопроекта № 15150, в частности, отчуждение имущества. В документе есть положения, которые создают риски незаконной приватизации (отчуждения) публичного имущества, в частности, лесов, объектов культурного наследия и природно-заповедного фонда.

В то же время, предлагается ослабить механизмы, по которым граждане могут обжаловать незаконные действия государственных органов. А это создает риск для обжалования решений власти.

Реакция Стефанчука на критика общества

Инициатором законопроекта №15150 выступил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

На критику проекта нового Гражданского кодекса Украины он опубликовал пять видео, в которых ответил на главные пики в сторону документа:

о том, что проект готовился спешно и без обсуждений; о “доброобычности”; о правах ЛГБТ-сообщества; о “праве на забвение”; о примирении супругов при разводе.

О подготовке проекта

Руслан Стефанчук заявил, что группа работала над текстом 7 лет, а к процессу присоединились более 300 ведущих юристов и специалистов.

По его словам, проект прошел общественные слушания, к которым мог приобщиться каждый желающий. По их результатам уже учтены более 100 профессиональных правок, в том числе после предметных дискуссий с медиасообществом.

О “доброобычности”

Глава Верховной Рады отметил, что термин “доброобычность”, который используется в проекте нового Гражданского Кодекса Украины — это общеевропейский стандарт (boni mores). Как отметил Стефанчук, “доброобычность” давно содержится в гражданском законодательстве стран ЕС, в частности, Германии, Франции, Нидерландов и т.д.

— Мы просто заменяем устаревший постсоветский штамп “нравственные устои общества”, который исторически происходит еще от советской формулировки о “нравственных принципах строительного коммунизма”, — объясняет Стефанчук.

В то же время он отметил, что на схожем с “доброобычностью” понятии “добродетель” базируется все современное антикоррупционное законодательство нашего государства.

О правах ЛГБТ-сообщества

Руслан Стефанчук пояснил, что при разработке проекта нового Гражданского кодекса Украины применялся четкий принцип компромисса: если определенный вопрос вызывает острые общественные дискуссии, его регулирование остается таким, каким есть в действующем законодательстве.

— Проект Кодекса не сужает никаких прав и сохраняет существующий сегодня статус-кво, — подчеркнул председатель Верховной Рады.

В то же время, отмечает Стефанчук, народные депутаты могут подавать отдельные поправки в проект закона и профильные инициативы по этим вопросам — и Верховная Рада будет голосовать относительно их отдельно.

О “праве на забвение”

Руслан Стефанчук отмечает, что “право на забвение” является базовым стандартом прав человека в ЕС (статья 17 Регламента GDPR) и оно не применяется, если информация необходима для реализации свободы слова и работы журналистов, касается публичных лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей, составляет архивную, историческую или научную ценность.

То есть ни одно должностное лицо не сможет использовать этот механизм, чтобы “подчистить” свою биографию, отмечает Стефанчук. По его словам, эта норма вводится исключительно для защиты обычных граждан и полностью отвечает многолетней практике Европейского суда по правам человека.

О примирении супругов при разводе

Механизм примирения (до 6 месяцев) существует и сейчас в действующем Семейном кодексе и суды применяют его ежедневно, отмечает Стефанчук.

По его словам, в новом Кодексе появятся критически важные исключения:

если есть согласие на развод и малолетние дети – срок примирения не будет превышать 1 месяца;

если совершалось домашнее насилие — никакого примирения быть не может. Это защита пострадавших.

Законопроект 15150: оценка юриста

Юрист практики военного и семейного права юридической компании RELIANCE Мавиле Вилимовская в комментарии для Фактов ICTV оценила главные риски проекта нового Гражданского Кодекса.

По ее мнению, масштабное обновление Гражданского кодекса – это чрезвычайно важный и прогрессивный шаг.

— Целью проекта № 15150 является осовременивание частного права, его диджитализация и приближение к стандартам Европейского Союза. Это то, в чем страна действительно нуждается.

В то же время из-за огромного объема документа — более 800 страниц — и стремительных темпов его рассмотрения у юридического и медийного общества возникает несколько конструктивных предостережений, — отмечает эксперт.

Во-первых, это вопрос свободы слова. Новые правила относительно права на ответ и опровержение информации прописаны несколько размыты. Медиаюристы опасаются, что это может создать дополнительное давление на журналистов-расследователей, позволяя фигурантам материалов через суд навязывать медиа свою позицию.

Во-вторых, использование оценочных понятий. Вместо привычных терминов предлагается ввести понятие “доброобычность”. Поскольку четкого юридического определения оно не имеет, это может привести к слишком субъективной трактовке судами обычных договоров или бизнес-споров.

— Риск понятия “доброобычность” в предложенной редакции заключается прежде всего в его чрезмерной широте и правовой неопределенности.

Формально оно подается как совокупность моральных норм, этических стандартов и общепризнанных представлений о должном поведении. Но именно эта формула и открывает пространство для проблем, которые выходят за рамки чисто теоретической дискуссии, — отмечает юрист.

И здесь возникает ключевая опасность: “доброобычность” рискует превратиться в своеобразный фильтр, через который будет оцениваться не только законность поведения, но и его нравственная допустимость.

А это уже смещает акцент с права как системы четких правил на сферу оценочных представлений, где пределы дозволенного определяются не законом, а интерпретацией.

— В такой конструкции суд получает слишком широкое пространство для собственного усмотрения. И если оно не будет ограничено правовыми критериями, возникает риск непредсказуемости решений. Человек теряет возможность ориентироваться исключительно на закон и вынужден фактически догадываться, не противоречит ли его поведение чьему-либо представлению о “должном”, — добавляет Мавиле Вилимовская.

Избежать этого риска можно не просто заменив сам термин, а скорее максимально конкретизировав его содержание и существенно ограничив его применение.

Так, важным предохранителем могло бы стать требование к суду приводить особо подробную мотивацию при ссылке на “доброобычность”.

— Судебное решение не можетосновываться на общих моральных суждениях или абстрактных фразах о “ценностях общества”, — добавляет эксперт.

Если суд ссылается на эту категорию, то он должен четко объяснять:

какое именно право или интерес требует защиты;

в чем конкретно заключается противоречие благонравия;

какое именно право ограничивается;

почему такое вмешательство является необходимым и пропорциональным;

почему менее ограничительные способы защиты недостаточны;

каким нормам или принципам противоречит поведение стороны.

— Без этого “доброобычность” рискует превратиться в так называемую “резиновую норму”, под которую можно будет подвести практически любое решение в зависимости от внутреннего убеждения суда, — добавляет юрист.

Кроме того, важной гарантией должна оставаться практика Верховного Суда и ориентация на стандарты Европейского суда по правам человека.

— Любое вмешательство в права человека должно оцениваться в соответствии с критериями необходимости, правовой определенности и пропорциональности, — говорит юрист.

В-третьих, предложенные изменения могут оказать определенное влияние на права детей, алименты, репродуктивные права и автономию женщин.

— Интеграция семейного права в обновленный Гражданский кодекс Украины (законопроект № 15150) сопровождается внедрением прогрессивного концепта “родительской ответственности”, однако ряд материальных норм вызывает обоснованные опасения экспертов, — говорит эксперт.

В частности, серьезные риски для автономии личности создает право суда на свое усмотрение назначать длительный срок для примирения сторон.

А закрепление презумпций относительно права на отказ от отцовства при отсутствии отдельного профильного закона о вспомогательных репродуктивных технологиях (ВРТ) создает опасные правовые лазейки для злоупотреблений в этой сфере.

Определенные риски возникают и для детей, рожденных в незарегистрированных браках.

Так, перевод имущественных отношений в фактических союзах исключительно в договорную плоскость может существенно усложнить процедуру подтверждения права ребенка на надлежащее содержание и алименты, если один из родителей будет уклоняться от заключения соответствующих соглашений.

В то же время, несмотря на задекларированный курс на адаптацию к праву ЕС, проект игнорирует вопрос юридического определения и защиты прав однополых пар (институт гражданских партнерств), диссонирующий с требованиями Совета Европы.

Кроме того, юрист оценил риски ограничения прав военнослужащих в рамках прописанных в законопроекте 15150 норм о цифровых образах, персональных данных или аккаунтах.

— Так, внедрение в гражданское поле институтов цифровой среды (цифровых образов, аккаунтов и персональных данных) является шагом к модернизации, однако в условиях военного положения эти нормы создают специфические угрозы для защиты военнослужащих, — говорит Мавиле Вилимовская.

В частности, правовой режим “цифрового образа” и военных псевдонимов четко не защищен от несанкционированного коммерческого использования третьими лицами, что создает риск безнаказанной монетизации фото-, видео- и аудиоматериалов с передовой без согласия самих защитников.

— Отсутствие четкого и упрощенного механизма перехода постмортальных прав на цифровые профили и электронные кошельки погибших комбатантов обрекает их семьи на длительные бюрократические преграды, делая личные данные уязвимыми для враждебных кибератак, — говорит эксперт.

По мнению юриста, главная же проблема состоит в том, что общие процессуальные сроки защиты прав абсолютно не учитывают специфику службы на линии фронта, где из-за объективного отсутствия связи и времени военные де-факто лишены возможности оперативно реагировать на нарушения и осуществлять судебную защиту в режиме реального времени.

Таким образом, реформа частного права Украине нужна, но такой фундаментальный документ не следует принимать наспех.

Сейчас идет этап подготовки ко второму чтению, и это идеальное время для открытого диалога законодателей с обществом, чтобы устранить все противоречивые моменты и защитить права украинцев.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.