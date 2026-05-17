Умер известный украинский диктор Александр Сафонов, которому было 82 года.

Как сообщил в Facebook журналист Николай Канишевский, Сафонов скончался 16 мая 2026 года. Причиной смерти стала онкология.

Диктора похоронили на следующий день, 17 мая, в селе Поташ Уманского района Черкасской области.

Кроме того, более 16 лет назад легенда национального телевидения перенес инсульт и был прикован к постели, рассказал журналист и историк Михаил Маслий.

— Всегда жизнерадостный и улыбающийся эпохальный диктор с эталонным украинским голосом Александр Сафонов после перенесенного в 2010-м инсульта более 16 лет был прикован к кровати и инвалидной коляске. В этом году добавилось быстро прогрессировавшее онкологическое заболевание. 28 ноября ему исполнилось бы 83… – отметил Маслий.

Александр Сафонов – что о нем известно

Он был одним из известных дикторов украинского телевидения советского и постсоветского периода. Александр Сафонов много лет работал на центральном телевидении Украины и был одним из тех, чей голос ассоциировался с новостями и официальными эфирами. Его манера подачи считалась образцовой для дикторской школы того времени.

Он участвовал в озвучивании крупных государственных и праздничных трансляций и получил признание за вклад в развитие телевещания.

