Жена покойного рок-музыканта Оззи Осборна, 73-летняя Шэрон Осборн, выставила на продажу их семейное имение в районе Хэнкок-Парк (Лос-Анджелес).

Стоимость недвижимости оценивается в $17 млн. Решение о продаже вдова приняла спустя восемь месяцев после смерти легендарного фронтмена Black Sabbath.

Почему Шэрон Осборн продает имение

После смерти Оззи, ушедшего из жизни прошлым летом от сердечной недостаточности, Шэрон планирует изменить образ жизни. Огромное здание площадью более 940 кв. м стал для нее слишком большим.

Вместо роскошного поместья Шэрон планирует приобрести меньшую квартиру в Лос-Анджелесе. Это позволит ей быть ближе к детям — Эйми, Джеку и Келли — и пяти внукам, живущим в Калифорнии.

В то же время, она не собирается окончательно покидать Великобританию: Шэрон планирует делить свое время пополам между США и семейным гнездом Welders House в графстве Бакингемшир, где похоронен Оззи.

История имения Осборнов

Пара приобрела этот дом в 2015 году за $11,85 млн. Поместье, построенное еще в 1920-х годах, имеет уникальную историю и интерьер:

В нем есть домашний кинотеатр с коллекцией автографов звезд, посещавших этот дом. Среди них подпись Элвиса Пресли на камине.

Во время реновации Шэрон пыталась сохранить стиль начала XX века. Она переделала кухню, сделав ее менее модерновой, чтобы подходила к историческому виду здания.

На участке расположен гостевой дом и открытый бассейн.

Ранее супруги уже пытались продать этот дом за $18 млн, когда планировали окончательный возврат в Великобританию, однако позже сняли объявления с рынка.

Источник : Daily Mail

