Син легендарного рок-музиканта Оззі Осборна Джек відповів на хвилю обурення та скептицизму з боку фанатів Black Sabbath.

Критика спалахнула після того, як родина оголосила про плани створити інтерактивний аватар Оззі зі штучним інтелектом.

Син Осборна про ШІ-аватар легендарного батька

Джек Осборн вирішив пояснити ситуацію під час прямого ефіру на своєму YouTube-каналі. Він заявив, що проєкт буде реалізований “зі смаком” і не матиме дешевий чи недолугий вигляд.

— Ось у чому річ: те, що ми робимо, буде дуже тактовним. Це не буде якоюсь нісенітницею. Наш проєкт дуже складний. Це не просто підключення зображення мого тата до ChatGPT. Ми працюємо з технологіями високого рівня, і все буде максимально реалістичним, — наголосив Джек.

Син музиканта також додав, що родина обговорювала подібну ідею з Оззі ще за його життя, повідомляє Far Out.

— Це справді круто, і я думаю, що татові це б дуже сподобалося. Ми насправді говорили про щось подібне ще до його смерті. Тому так, я знаю, що він був би в захваті від цього, — сказав Осборн-молодший.

Як працюватиме ШІ-аватар Оззі

Проєкт раніше презентували на Licensing Expo у Лас-Вегасі. Там Джек та його мати Шерон Осборн оголосили про співпрацю з компанією Hyperreal.

Цифровий Оззі має з’явитися вже цього літа у Великій Британії та США в спеціальних Proto Luma-пристроях. Це повнорозмірні голограми зі штучним інтелектом, які дозволяють спілкуватися з цифровим аватаром.

— Ви зможете запитати Оззі будь-що, і він відповість власним голосом. Відповіді будуть такими, які дав би сам Оззі. Ми хочемо показати це по всьому світу, — пояснила Шерон.

Гендиректор Hyperreal Ремінгтон Скотт зазначив, що аватар створюють виключно на основі офіційних і погоджених матеріалів, наданих родиною музиканта.

Кого із зірок відтворили в ШІ-версіях

Компанія Hyperreal раніше вже працювала з цифровими аватарами відомих людей. Торік вона представила ШІ-версію автора коміксів Стена Лі на Comic Con в Лос-Анджелесі.

Також у фільмі As Deep as the Grave в ШІ-форматі має з’явитися покійний актор Вел Кілмер. Це рішення теж викликало суперечки серед шанувальників, хоча донька актора публічно підтримала проєкт.

