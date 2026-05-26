Хіт телеканалу ICTV2 — детективний серіал Розтин покаже — повернеться на екрани з 20-ма новими епізодами. Зйомки шостого сезону вже розпочато.

Попередній сезон подивилися 6,9 млн глядачів — фактично кожен четвертий українець. Нові серії обіцяють ще більше драйву, столичного колориту та сюжетних поворотів.

В головних ролях — Ольга Гришина, Артемій Єгоров, Ігор Портянко, Федір Гуринець та Сергій Деньга. Також у нових серіях шанувальники серіалу побачать Андрія Федінчика та Даніїла Маржеця.

Розтин покаже 6 сезон — що відомо

Серіал розповідає про будні судово-медичного бюро, де над розкриттям злочинів працюють судмедекспертка Яна Гончар (Ольга Гришина) та її напарник, слідчий Олег Гончар (Артемій Єгоров). Щосерії на глядачів чекатимуть цікаві детективні кейси.

Зокрема, у новому сезоні в бюро з’явиться новий працівник та давній приятель Олега Микита Фарина. Він впевнений, що його рідна сестра Олександра жива, хоча її вважають померлою. Гончар разом із колегами береться розслідувати справу.

— Цього сезону буде більше екшену: гонитв, бійок, трюків та ін. Щодо локацій акцент буде зроблений саме на Києві: багато подій відбуватимуться у знакових і впізнаваних місцях, в кадрі з’являться Пейзажна алея, дворики Подолу, Воздвиженка та інші улюблені території столиці, — розповів продюсер Михайло Майліс.

Розтин покаже — головна інтрига 6 сезону

Після подій минулого сезону Яна та Олег пішли різними шляхами та спробували побудувати нові стосунки, однак їхня історія ще не завершена.

Чи зможуть вони залишитися лише колегами та друзями, або ж зрештою зрозуміють, що попри всі конфлікти мають бути разом — стане однією з головних інтриг нового сезону.

— Ми були дуже раді повернутися на знімальний майданчик серіалу Розтин покаже, бо за роки існування проєкту наша акторська команда перетворилась на справжню кінородину. Ми добре відчуваємо одне одного, нам легко і приємно працювати. Стосовно мого персонажа скажу так: у Гончара виклики будуть, але він впорається сам та за допомоги своїх колег і близьких, — поділився виконавець головної ролі Артемій Єгоров

У шостому сезоні сезоні зміни торкнуться всіх членів родини персонажів. Сюжет покаже, як складається життя Зіновія та Анжели після народження дитини, і з якими викликами вони стикаються у ролі молодих батьків.

Нові випробування чекають на Свята та Настю. Глядачі побачать, чи зможе дотепний та легковажний герой подорослішати й стати серйознішим заради стосунків.

Окрема сюжетна лінія стосуватиметься голови бюро Семена Карпенка, який раніше замислювався над тим, щоб залишити відділок. Також у сезоні з’являться нові персонажі.

Виробництвом шостого сезону серіалу Розтин покаже займається Mamas Film Production. Прем’єра детективу відбудеться на каналі ICTV2.

