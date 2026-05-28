Режиссер Квентин Тарантино мог остаться без своей главной музы. Американская актриса Ума Турман призналась, что едва не бросила актерскую профессию прямо перед съемками в культовом фильме Криминальное чтиво (Pulp Fiction).

Причиной стал неприятный опыт, с которым она столкнулась на голливудских съемочных площадках в начале карьеры.

Своими откровенными воспоминаниями 56-летняя звезда поделилась во время участия в реалити-шоу Running Wild with Bear Grylls на платформе Tubi.

Сейчас смотрят

Как Ума Турман едва не бросила кино

Ума Турман выросла в академической семье, однако в детстве имела серьезные проблемы с учебой — из-за дислексии она начала читать только в 8-9 лет. Именно актерство помогло ей преодолеть застенчивость и дало надежду на будущее.

Однако успех пришел не сразу. Перед тем как получить роль Мии Уоллес в фильме Квентина Тарантино, актриса была в шаге от того, чтобы навсегда уйти из профессии.

— У меня был сложный рабочий опыт перед этим фильмом, я делилась этим с Квентином. Я просто потеряла свой путь и думала все бросить. Это был типичный отвратительный голливудский опыт. Но когда я снялась в Криминальном чтиве и увидела, что такое настоящее кино, я поняла: “О, я хочу этим заниматься”, — рассказала актриса.

Картина 1994 года, где Турман сыграла вместе с Джоном Траволтой и Сэмюелем Л. Джексоном, принесла ей номинацию на Оскар и мировую славу. Несмотря на это, звезда признается, что долгое время постоянно нервничала и боялась потерять успех.

Стоит отметить, что в 2018 году Турман открыто обвинила продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, которые, по ее словам, происходили в 1990-х годах в Лондоне и Париже.

Самый агрессивный случай актриса сравнила с “ударом битой по голове”. Вайнштейн тогда отрицал обвинения и угрожал судом.

Как Ума Турман получила серьезную травму

Во время разговора с Беаром Гриллсом актриса также вспомнила серьезную травму, которую получила в 2016 году после падения с лошади. По словам Турман, животное испугалось и сбросило ее на землю.

— Я потеряла контроль над лошадью, которая была слишком хороша для меня. Я сломала свой “каркас”: грудную клетку, немного спину… А перелом таза — это очень больно, — поделилась Ума.

Восстановление было долгим и тяжелым. Сначала звезда передвигалась в инвалидном кресле, позже — с помощью ходунков, и только потом заново училась ходить. Однако актриса призналась, что со временем восприняла это как своеобразную “перезагрузку”.

Травма на съемках Убить Билла

Это был не первый случай серьезной травмы знаменитости. В свое время ее отношения с Квентином Тарантино ухудшились после аварии на съемках Убить Билла.

Тогда режиссер убедил Турман самостоятельно сесть за руль автомобиля для трюка, заверив, что дорога безопасна. Машина врезалась, а актриса получила травмы шеи и коленей.

Тарантино позже назвал этот инцидент одним из самых больших сожалений в своей жизни. В то же время именно он помог Турман получить видеозапись аварии после того, как между ними возник конфликт из-за этого случая.

В прошлом году режиссер и актриса снова появились вместе на кинопремьере, показав, что смогли наладить отношения. К слову, дочь Турман Майя Хоук, которая в этом году вышла замуж, уже также снялась в фильме Тарантино Однажды в Голливуде.

Вскоре зрители увидят Уму Турман в новом экшн-триллере Балерины в драйве (Pretty Lethal), где она сыграет владелицу отдаленного отеля. По сюжету группа молодых балерин пытается спастись после поломки автобуса.

Несмотря на то, что статус суперзвезды Турман получила благодаря боевикам Тарантино, сама она признается, что не любит насилие на экране.

Источник : Daily Mail

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.